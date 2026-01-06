Un refugio rural a orillas del río: el pueblo que atesora un histórico fortín y es ideal para los amantes de la naturaleza

A pocos kilómetros de Sierra de la Ventana, esta pequeña localidad de apenas 2000 habitantes compitió por el premio al “más lindo del mundo”.

El cementerio de Saldungaray. Fuente: Sierra de la Ventana

A solo unas horas de la Ciudad de Buenos Aires, se encuentra un pequeño pueblo de apenas 2.000 habitantes que invita a desconectarse de la rutina para adentrarse en la calma de la naturaleza y la historia.

Situado en el suroeste de la provincia de Buenos Aires, a orillas del río Sauce Grande, este pintoresco destino se llama Saldungaray y es perfecto para quienes buscan un respiro en un entorno rural, donde cada rincón tiene una historia que contar.

El pueblo de Saldungaray en la provincia de Buenos Aires. Foto: Wikipedia.

Saldungaray ofrece una experiencia única, que combina su rica herencia arquitectónica con la serenidad de sus paisajes.

Con sus construcciones de valor histórico y su cercanía con las sierras y el río, el pueblo se presenta como una excelente opción para una escapada tranquila, en la que se puede disfrutar de la calma y respirar aire puro.

El pueblo se destaca por su legado arquitectónico, que incluye obras del célebre arquitecto Francisco Salamone, cuyas creaciones en el lugar aportan un sello distintivo al destino.

Saldungaray. Fuente: Sierra de la Ventana

Entre las construcciones más emblemáticas se encuentran el Cementerio de Saldungaray, cuya entrada, de estilo art decó, es una de las más impactantes del país, y el puente sobre el río Sauce, que armoniza perfectamente con el paisaje.

Otro de los principales atractivos del pueblo es el Fortín Pavón, un sitio histórico clave que fue declarado Patrimonio Histórico Nacional. Asimismo, la Iglesia Nuestra Señora del Tránsito, una edificación centenaria de gran valor cultural, es un lugar que vale la pena visitar para admirar su arquitectura y conocer más sobre la historia religiosa del lugar.

El pueblo de Saldungaray en la provincia de Buenos Aires. Foto: Wikipedia.

Actividades para disfrutar de la naturaleza y la tranquilidad

Saldungaray también es un destino ideal para los amantes de la naturaleza. A orillas del río Sauce Grande, los visitantes pueden disfrutar de actividades al aire libre, como caminatas, picnic y avistaje de aves.

Además, las sierras cercanas son perfectas para quienes desean realizar senderismo y explorar la geografía local mientras disfrutan de panorámicas impresionantes.

Un refugio rural a orillas del río: escapadas tranquilas cerca de Buenos Aires. Foto: NA.

La región es también un lugar para explorar la gastronomía local. En los mercados de productores, los turistas pueden encontrar una variedad de productos artesanales, como quesos y embutidos, que dan cuenta de la rica tradición culinaria de la zona.

Cómo llegar a Saldungaray, en Buenos Aires

Ubicado a 571 kilómetros de la Ciudad de Buenos Aires, Saldungaray es de fácil acceso. Desde la capital, el recorrido comienza tomando la Autopista Ricchieri, luego se continúa por la Autopista al Sur y la Autopista Ezeiza-Cañuelas.

A partir de allí, se toma la Ruta Nacional Nº3 y luego la Ruta Provincial Nº76, que lleva directamente al pueblo. Para aquellos que prefieren no conducir, existen servicios de ómnibus que conectan Buenos Aires con la ciudad de Tornquist y Saldungaray.