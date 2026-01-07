Estalló el verano en Buenos Aires: la nueva pileta con olas que es furor para los niños

Llega el verano y aparecen las opciones para las familias que no salen de vacaciones, a minutos de sus casas. Si no podés ir a la playa, una alternativa artificial te acerca la experiencia para entretener a los más pequeños. Las olas en pleno conurbano de la provincia de Buenos Aires.

Verano en GBA Foto: moreno.gob.ar

Una pileta con olas y un microestadio municipal fueron inaugurados en el conurbano bonaerense para el disfrute de los vecinos en la temporada de verano 2026. Las instalaciones se proyectan para el disfrute y la recreación, así como también próximamente estarán disponibles para prácticas de alto rendimiento.

El novedoso sistema de olas artificiales es el gran atractivo para los niños en la localidad de Moreno, provincia de Buenos Aires. La ubicación exacta es el Polideportivo “Diego Armando Maradona” en el kilómetro 56,5 de la Ruta Provincial 24 en la localidad de Cuartel V.

Polideportivo "Diego Armando Maradona" Foto: moreno.gob.ar

Para participar en las propuestas, los ciudadanos deben inscribirse en los mismos complejos de lunes a domingo de 8 a 19 horas. Existe la opción de contactarse vía telefónica al 1135043590 o por redes sociales en @polideportivodam.

Cómo es la nueva pileta con olas de Buenos Aires

Las olas son protagonistas de la playa artificial que se ambienta con arena, agua y sol como las verdaderas. Cuenta con guardavidas para eventuales emergencias y ya fue inaugurada por niños de la zona que disfrutaron de un hermoso día de verano.

Pileta y microestadio en Moreno Foto: moreno.gob.ar

Por su parte, el flamante microestadio tiene capacidad para 500 espectadores sentados, un tablero electrónico y 2.300 metros cuadrados de espacio. Fue pensado para la práctica de básquet, futsal, vóley y handball, en primer lugar, como diversión y luego como práctica competitiva real para futuros torneos locales.

Con su Salón de Usos Múltiples, sala de reuniones, vestuarios y sanitarios para hombres y mujeres; este completo espacio permitirá también ser sede de torneos federales o competencias de mayor alcance que tan solo municipal.

Microestadio en Moreno Foto: moreno.gob.ar

La nueva bicisenda de Moreno: conecta con el Polideportivo

Siguiendo con las innovaciones de verano, se inauguró una bicisenda de más de dos kilómetros al costado de la Ruta 24, uniendo la calle Gutenberg y la entrada al Polideportivo. En este sentido, la intendenta de Moreno, Mariel Fernández, declaró: “El polideportivo no es solamente para todo Moreno, va a ser de uso regional por la calidad. Veíamos la gran necesidad de los y las jóvenes de contar con un espacio deportivo, porque sino ¿qué le ofrecíamos a los jóvenes en nuestra comunidad?“.