Mapa gastronómico de Mar del Plata: cinco bodegones ideales para visitar en vacaciones con una amplia variedad de opciones para todos los gustos

“La Feliz” se posicionó como uno de los epicentros culinarios más interesantes del país. Para quienes buscan deleitarse con lo mejor de la cocina marplatense, les presentamos una selección de restaurantes que reflejan la esencia de la ciudad.

Chichilo Mar del Plata. Foto: Chichilo.

A lo largo de su historia, Mar del Plata evolucionó para convertirse en un destino turístico de referencia en Argentina, no solo por sus playas y su icónica rambla, sino también por su destacada gastronomía.

El mapa gastronómico de Mar del Plata

Desde bodegones con décadas de historia hasta propuestas contemporáneas que apuestan por la sustentabilidad y la innovación, la ciudad ofrece una amplia variedad de opciones para todos los gustos.

1- Chichilo

Es un icónico restaurante de pescados y mariscos ubicado en el puerto de Mar del Plata, conocido por su trayectoria y platos abundantes. Es un clásico bodegón con un ambiente casual y opciones para todos los gustos.

Gastronomía en Mar del Plata Foto: Instagram: chichilo.mdq

Es un lugar popular para ir en grupos o con la familia y es visitado tanto por locales como por turistas.

Platos Destacados

El menú se centra en productos frescos del mar, con opciones como:

Rabas Fritas con Papas Fritas Cazuela de Mariscos Paella de Mariscos Picada de Mar

Dirección: Av D L Trabaj 1, B7600 Mar del Plata. Es importante tener en cuenta que hay al menos dos locales de Chichilo en el puerto, uno frente al otro, con diferentes modalidades de servicio (uno es autoservicio en el primer piso y platos para compartir, el otro a la carta con platos individuales).

2- Montecatini

Montecatini es sinónimo de tradición en Mar del Plata. Fundado en 1963 por inmigrantes italianos, este restaurante supo mantenerse vigente con los años, renovando su propuesta sin perder su esencia de bodegón familiar.

Montecatini, en Mar del Plata. Foto: Instagram / montecatinimdq.

Su sucursal en el barrio La Perla es una parada obligatoria para los amantes de la pasta casera, con especialidades como los tortellini de cabutia o el asado de tira en cocción lenta. Además, su carta de helados artesanales es el broche de oro para cualquier visita.

Dirección: La Rioja y 25 de Mayo, La Perla.

3- Trattoria Napolitana Véspoli

La historia de los sorrentinos argentinos tiene un nombre propio: Trattoria Napolitana Véspoli. Este bodegón, inmortalizado en la novela Los Sorrentinos de Virginia Higa, es una institución sumamente visitada en la ciudad, sobre todo en la temporada de vacaciones.

Trattoria Napolitana Vespoli. buenosaires.italiani.it

Su cocina ofrece platos contundentes como las berenjenas napolitanas, la lasaña y, por supuesto, sus célebres sorrentinos, que pueden acompañarse con un limoncello de cortesía.

Dirección: 3 de febrero 3154/60, Mar del Plata.

4- Parrilla Perales

En una ciudad donde el pescado suele ser protagonista, Parrilla Perales construyó su fama con un producto inesperado: el lechón.

Parrilla Perales, en Mar del Plata. Foto: Instagram / parrillaperales.

Su técnica perfeccionada a lo largo de décadas convirtió a este plato en un emblema del restaurante. También destacan el bife de chorizo mariposa y la costillita tipo ribs. Para quienes visiten en temporada alta, reservar con anticipación es clave.

Dirección: Dorrego 3186, Mar del Plata.

5- Proyecto Pescado

Una de las apuestas más innovadoras de la ciudad es Proyecto Pescado, que revaloriza la pesca artesanal con una propuesta gastronómica que varía según la temporada.

Proyecto Pescado, en Mar del Plata. Foto: Instagram / proyectopescado.

Con dos sedes—un chiringuito en Chapadmalal y un restaurante en el barrio Alfar—esta iniciativa captó la atención de los paladares más exigentes. El pez limón, cuando está disponible, es un imperdible.