Máxima Zorreguieta, reina de los Países Bajos. Foto: Imagen generada con Gemini IA para Canal26.com.

Lejos de la agenda protocolar que impone su rol como reina consorte de los Países Bajos, Máxima Zorreguieta encuentra en la Patagonia argentina un refugio al que vuelve una y otra vez.

Más precisamente, en la provincia de Río Negro, con San Carlos de Bariloche como epicentro, la monarca nacida en Buenos Aires elige reconectar con sus raíces y disfrutar de un descanso marcado por la calma y la naturaleza, un perfil que convierte a este destino en uno de los más buscados también por jubilados y personas mayores que priorizan la tranquilidad.

San Carlos de Bariloche, en Argentina. Foto: Unsplash.

Bariloche no es una elección casual. Ubicada a orillas del lago Nahuel Huapi y rodeada por la Cordillera de los Andes, la ciudad ofrece un entorno natural privilegiado que invita al descanso sin resignar infraestructura ni accesibilidad.

Senderos suaves, paseos lacustres, miradores, circuitos panorámicos y una amplia oferta gastronómica permiten disfrutar sin exigencias físicas, algo especialmente valorado por el público jubilado.

A lo largo de los años, Máxima Zorreguieta visitó Bariloche en varias oportunidades, tanto en viajes privados como familiares, manteniendo siempre un perfil bajo.

Máxima Zorreguieta, reina consorte de Países Bajos. Foto: Pixabay / Instagram @koninklijkhuis.

Caminatas discretas, estadías en casas alejadas del centro turístico y actividades vinculadas a la naturaleza forman parte de su modo de vacacionar. Esa misma lógica es la que seduce a miles de adultos mayores que eligen Río Negro para pasar temporadas más largas, como vacaciones, o escapadas fuera de temporada alta.

Uno de los grandes diferenciales de Bariloche y sus alrededores es su ritmo pausado durante gran parte del año. Excepto en vacaciones de invierno o verano, la ciudad recupera una calma casi terapéutica. Otoño y primavera, en particular, son estaciones ideales: temperaturas moderadas, menos turistas y paisajes que combinan colores intensos con un silencio difícil de encontrar en otros destinos.

San Carlos de Bariloche, en Argentina. Foto: TridAdvisor.

Además, la provincia de Río Negro cuenta con una red de servicios de salud sólida, buena conectividad aérea y terrestre, y propuestas culturales accesibles, como conciertos, ferias artesanales y centros culturales.

Todo esto convierte a Bariloche en un destino amigable para jubilados que buscan viajar sin sobresaltos, con comodidad y seguridad.

San Carlos de Bariloche y todo lo que ofrece para jubilados. Foto: Grok AI.

Así, la elección recurrente de Máxima Zorreguieta y su familia funciona casi como un sello de calidad. Si una de las figuras más reconocidas del mundo encuentra en esta provincia argentina el lugar ideal para descansar, no sorprende que cada vez más jubilados sigan ese mismo camino. En Río Negro, y especialmente en Bariloche, el descanso no es solo una promesa turística, sino más bien es una forma de vida.

Cómo llegar a San Carlos de Bariloche, en Río Negro

Uno de los factores que refuerzan el atractivo de San Carlos de Bariloche, especialmente para jubilados, es su buena conectividad con distintos puntos del país. La ciudad ofrece múltiples alternativas para llegar, adaptadas a diferentes presupuestos y necesidades de viaje.

En avión, Bariloche cuenta con el Aeropuerto Internacional Teniente Luis Candelaria, uno de los más importantes de la Patagonia.

Desde allí operan vuelos directos desde Buenos Aires, Córdoba, Rosario y otras ciudades argentinas, con mayor frecuencia durante la temporada alta, aunque con opciones disponibles todo el año. El aeropuerto se encuentra a unos 13 kilómetros del centro, con traslados sencillos en taxi, remis o transporte contratado, lo que facilita una llegada cómoda y sin complicaciones.

En auto, el viaje hacia Bariloche es una experiencia en sí misma. Desde Buenos Aires, el recorrido es de aproximadamente 1.600 kilómetros y se puede realizar en dos jornadas, con paradas intermedias en localidades de La Pampa y el Alto Valle de Río Negro.

Ruta de los Siete Lagos - Neuquén y Río Negro. Foto NA.

Las rutas se encuentran en buen estado y, una vez en la región, el paisaje patagónico acompaña con lagos, montañas y bosques. Para quienes disfrutan del manejo tranquilo y los viajes largos, esta opción permite mayor libertad de movimiento.

En micro, Bariloche está conectada con servicios de larga distancia desde Buenos Aires y otras provincias, con unidades modernas que ofrecen asientos cama y semicama, baño a bordo y paradas programadas. La duración del viaje desde la Capital Federal ronda las 22 a 24 horas, pero es una alternativa valorada por quienes prefieren evitar el avión y viajar de manera más relajada, sin preocuparse por el manejo.