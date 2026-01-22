Aerolíneas Argentinas lanza vuelos desde Europa a precios promocionales.

Durante la Feria Internacional de Turismo de Madrid (FITUR), Aerolíneas Argentinas lanzó tarifas promocionales para vuelos desde Europa a Buenos Aires, vigentes hasta el 25 de enero. La iniciativa busca estimular el turismo receptivo y reforzar la conectividad entre Argentina y los principales mercados emisores europeos.

Las ofertas incluyen pasajes desde Madrid a Buenos Aires desde 1.020 euros y desde Roma desde 1.035 euros, con equipaje incluido. Los tickets permiten viajar entre febrero y junio. Además, quienes compren estos vuelos pueden sumar un tramo dentro del país por un valor adicional que va de 50 a 100 euros, según el destino elegido.

Las ofertas incluyen pasajes desde Madrid a Buenos Aires desde 1.020 euros y desde Roma desde 1.035 euros. Foto: NA.

La aerolínea opera una red de 37 destinos nacionales, lo que facilita el acceso a distintas regiones del país, desde grandes centros urbanos hasta zonas turísticas y naturales.

Desde la empresa destacaron que la propuesta apunta a que los viajeros europeos puedan diseñar recorridos a medida, ingresando por Buenos Aires y continuando hacia otros puntos del país. Los pasajes están disponibles en el sitio oficial de Aerolíneas Argentinas, agencias de viaje y canales habituales de venta.

Los tickets permiten viajar entre febrero y junio. Foto: Reuters.

En paralelo, la compañía recordó que implementó el cobro por la selección anticipada de asientos en tarifas económicas y promocionales, una práctica extendida en la industria aérea. Las clases ejecutivas y las tarifas plenas mantienen incluida esta opción sin cargo.

Nuevas rutas internacionales y plan de modernización

En cuanto a su red de vuelos, Aerolíneas Argentinas sumó nuevas rutas internacionales y fortaleció su operación federal. Entre las incorporaciones se destacan los servicios: Córdoba–Salvador de Bahía, Rosario–Punta Cana, Tucumán–Punta Cana y la nueva ruta a Aruba, con vuelos desde Buenos Aires, Córdoba y Mendoza.

Aerolíneas Argentinas sumó nuevas rutas internacionales y fortaleció su operación federal. Foto: NA.

De cara a 2026, la empresa anunció el lanzamiento del vuelo directo entre Córdoba y Miami, con dos frecuencias semanales, y la operación de servicios especiales hacia Estados Unidos en el marco del Mundial de Fútbol.

Por último, la aerolínea avanza en un plan de modernización de flota con una inversión superior a USD 65 millones, financiada con fondos propios. El proyecto incluye la incorporación de 18 aeronaves y la renovación de interiores, además de la implementación de Wi-Fi en toda la flota a partir de 2027.