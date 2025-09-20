Cómo hacer el choripán perfecto sin prender la parrilla: una receta deliciosa apta para departamentos
El choripán es uno de esos clásicos argentinos que nunca fallan: simple, sabroso y perfecto para cualquier ocasión. Y aunque muchos lo asocian directamente con la parrilla, Paulina Cocina encontró la forma de disfrutarlo incluso en departamentos o lugares donde no hay asador.
Con más de 5 millones de seguidores en su cuenta de Instagram, @paulinacocina, la creadora de contenidos volvió a sorprender a su comunidad con una receta distinta que se ganó miles de “me gusta” y comentarios entusiastas.
“Mirá esto, es un chori re fácil sin parrilla que sale muy bien”, adelantó Paulina al presentar su propuesta, pensada para quienes buscan una opción práctica y rápida.
Receta para hacer el mejor choripan sin parrilla
Ingredientes
- 1 pan largo
- 1 chorizo
- Queso provoleta
Para el chimichurri:
También podría interesarte
- 1 perejil
- Menta
- ½ cda de orégano
- 1 diente de ajo picado
- ½ cda. pimentón
- ½ cda de ají molido
- sal, pimienta negra molida, aceite de oliva y limón
Paso a paso
1- Preparar la salsa
- Picar el perejil y la menta bien finos. Mezclar en un bol con el orégano, el ajo, el pimentón y el ají molido.
- Añadir sal y pimienta, verter el aceite de oliva y el jugo de limón. Mezclar hasta integrar. Probar y rectificar de sal/ácido. Dejar reposar 10–15 minutos para que se amalgamen los sabores.
2- Preparar el pan
- Cortar cada pan por la mitad a lo largo. Con una cuchara o con los dedos retirar la mayor parte de la miga dejando un “hueco” en el interior para poder rellenarlo.
- Colocar en la base una capa de queso (una o dos fetas según el tamaño del pan), que actuará como cama y se fundirá durante la cocción.
3- Preparar el chorizo
- Quitar la piel del chorizo y desmenuzar o moldear la carne para que entre en el hueco del pan. No es necesario sazonar si el chorizo ya viene condimentado.
- Acomodar la carne dentro del pan presionando ligeramente para que quede compacto.
4- Precalentar la plancha o sartén
- Calentar una plancha, sartén ancha o grill a fuego medio. En sarten, se puede agregar una cucharada de aceite para evitar que se pegue y ayudar al dorado.
5- Cocinar el choripán
- Colocar el pan relleno con la parte del chorizo hacia abajo sobre la plancha caliente. Cocinar hasta que la carne esté bien dorada y cocida (aprox. 6–10 minutos, según grosor), presionando un poco con una espátula para compactar y lograr buen contacto con la superficie.
- Si querés que el pan quede más crocante, girar brevemente para tostar la parte superior o apoyar la tapa de la sartén unos segundos para ayudar a fundir el queso.
6- Armado final
- Retirar del fuego cuando el chorizo esté cocido y el queso fundido. Añadir una o dos cucharadas de la salsa sobre el chori o ponerla a un lado para que cada quien lo agregue. Servir inmediatamente.
Consejos rápidos
- Si no tenés plancha, funciona igual en sartén antiadherente o en una placa para horno muy caliente (hornear a 200 °C hasta que el chorizo esté cocido y el pan tostado).
- Para ahorrar tiempo, se puede preparar la salsa con anticipación; mejora si reposa unas horas en la heladera.
- Para una versión menos grasosa, pinchar el chorizo antes de cocinar para que suelte parte de la grasa, o usar chorizos magros.
- Acompañar con chimichurri extra, rodajas de limón o cebolla encurtida para un contraste ácido.
De esta manera, Paulina convierte un clásico de parrilla en una receta práctica y accesible, ideal para quienes no cuentan con espacio o simplemente quieren resolver una comida rápida sin perder el sabor característico del choripán.