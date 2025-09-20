Cómo hacer el choripán perfecto sin prender la parrilla: una receta deliciosa apta para departamentos

Aunque suele asociarse este clásico argentino con la parrilla, Paulina Cocina descubrió una manera distinta de disfrutarlo, igual de deliciosa.

Choripán. Foto: Instagram @tolokmx

El choripán es uno de esos clásicos argentinos que nunca fallan: simple, sabroso y perfecto para cualquier ocasión. Y aunque muchos lo asocian directamente con la parrilla, Paulina Cocina encontró la forma de disfrutarlo incluso en departamentos o lugares donde no hay asador.

Con más de 5 millones de seguidores en su cuenta de Instagram, @paulinacocina, la creadora de contenidos volvió a sorprender a su comunidad con una receta distinta que se ganó miles de “me gusta” y comentarios entusiastas.

“Mirá esto, es un chori re fácil sin parrilla que sale muy bien”, adelantó Paulina al presentar su propuesta, pensada para quienes buscan una opción práctica y rápida.

Choripan. Foto Freepik

Receta para hacer el mejor choripan sin parrilla

Ingredientes

1 pan largo

1 chorizo

Queso provoleta

Para el chimichurri:

1 perejil

Menta

½ cda de orégano

1 diente de ajo picado

½ cda. pimentón

½ cda de ají molido

sal, pimienta negra molida, aceite de oliva y limón

Paso a paso

1- Preparar la salsa

Picar el perejil y la menta bien finos. Mezclar en un bol con el orégano, el ajo, el pimentón y el ají molido.

Añadir sal y pimienta, verter el aceite de oliva y el jugo de limón. Mezclar hasta integrar. Probar y rectificar de sal/ácido. Dejar reposar 10–15 minutos para que se amalgamen los sabores.

2- Preparar el pan

Cortar cada pan por la mitad a lo largo. Con una cuchara o con los dedos retirar la mayor parte de la miga dejando un “hueco” en el interior para poder rellenarlo.

Colocar en la base una capa de queso (una o dos fetas según el tamaño del pan), que actuará como cama y se fundirá durante la cocción.

El pueblo que quiere romper el récord del choripán más largo del mundo. Foto Freepik

3- Preparar el chorizo

Quitar la piel del chorizo y desmenuzar o moldear la carne para que entre en el hueco del pan. No es necesario sazonar si el chorizo ya viene condimentado.

Acomodar la carne dentro del pan presionando ligeramente para que quede compacto.

4- Precalentar la plancha o sartén

Calentar una plancha, sartén ancha o grill a fuego medio. En sarten, se puede agregar una cucharada de aceite para evitar que se pegue y ayudar al dorado.

5- Cocinar el choripán

Colocar el pan relleno con la parte del chorizo hacia abajo sobre la plancha caliente. Cocinar hasta que la carne esté bien dorada y cocida (aprox. 6–10 minutos, según grosor), presionando un poco con una espátula para compactar y lograr buen contacto con la superficie.

Si querés que el pan quede más crocante, girar brevemente para tostar la parte superior o apoyar la tapa de la sartén unos segundos para ayudar a fundir el queso.

6- Armado final

Retirar del fuego cuando el chorizo esté cocido y el queso fundido. Añadir una o dos cucharadas de la salsa sobre el chori o ponerla a un lado para que cada quien lo agregue. Servir inmediatamente.

Consejos rápidos

Si no tenés plancha, funciona igual en sartén antiadherente o en una placa para horno muy caliente (hornear a 200 °C hasta que el chorizo esté cocido y el pan tostado).

Para ahorrar tiempo, se puede preparar la salsa con anticipación; mejora si reposa unas horas en la heladera.

Para una versión menos grasosa, pinchar el chorizo antes de cocinar para que suelte parte de la grasa, o usar chorizos magros.

Acompañar con chimichurri extra, rodajas de limón o cebolla encurtida para un contraste ácido.

Choripán, comida. Foto: Unsplash

De esta manera, Paulina convierte un clásico de parrilla en una receta práctica y accesible, ideal para quienes no cuentan con espacio o simplemente quieren resolver una comida rápida sin perder el sabor característico del choripán.