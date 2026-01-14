La mejor época para pasar una vacaciones cuando se es jubilado. Foto: Imagen generada por Copilot AI por Canal 26

Viajar durante la tercera edad siendo jubilado representa una oportunidad única para disfrutar del tiempo libre con mayor tranquilidad, sin presiones laborales ni obligaciones estrictas. Y hay meses en el año que son mejores que otros para visitar los destinos turísticos sin tener que padecer mucha gente en ellos, y aún conservan parte del buen clima por la época del año.

Los dos mejores meses para viajar siendo jubilado

Se trata de marzo y abril, dos meses que representan menores costos y menos cantidad de gente. Para aquellos adultos mayores que buscan comodidad, descanso y experiencias enriquecedoras, tienen su mejor opción.

¿Cuándo es mejor viajar en la tecera edad? Foto: Unsplash.

Uno de los aspectos más valorados al planificar viajes para jubilados es el clima favorable. Durante esta época del año, gran parte de los destinos turísticos del mundo presentan temperaturas moderadas. En el hemisferio sur, el final del verano da paso al otoño, con jornadas templadas y menor humedad, ideales para caminatas, excursiones y recorridos urbanos. En el hemisferio norte, en tanto, comienza la primavera, una estación que invita a disfrutar de paisajes florecidos, parques y ciudades con clima agradable, dejando atrás el frío intenso del invierno.

Por qué marzo y abril son ideales para viajar siendo jubilado

Otro punto clave es la menor afluencia de turistas. Con el cierre de la temporada alta y el fin de las vacaciones escolares, los destinos se vuelven más tranquilos y accesibles. Esto permite visitar museos, playas, centros históricos y atractivos naturales sin multitudes ni largas esperas. Para las personas jubiladas, que suelen priorizar el descanso y el disfrute pausado, esta calma mejora notablemente la experiencia de viaje.

A esto se suma una ventaja económica importante: los precios más bajos. En estos meses, pasajes aéreos, hoteles y paquetes turísticos suelen reducir sus tarifas al ingresar en temporada media o baja. Para quienes cuentan con ingresos fijos, como una jubilación o pensión, viajar en marzo y abril permite optimizar el presupuesto sin resignar calidad ni servicios. Además, muchas agencias lanzan promociones especiales pensadas para atraer viajeros fuera de los meses más demandados.

La tercera edad permite disfrutar de más tiempo libre. Foto: Unsplash.

La flexibilidad horaria es otro beneficio fundamental. Al no depender de calendarios laborales ni escolares, los jubilados pueden elegir estas fechas con total libertad y acceder a mejores condiciones, atención más personalizada y mayor disponibilidad en alojamientos y restaurantes.

Beneficios desconocidos de viajar en marzo y abril

Finalmente, viajar en esta época favorece el bienestar físico y emocional. Las temperaturas suaves reducen el cansancio, facilitan la movilidad y permiten disfrutar plenamente de cada actividad. Por todo esto, marzo y abril se posicionan como el momento ideal para que los jubilados viajen, descubran nuevos destinos y aprovechen al máximo esta etapa de la vida.