Termas en Buenos Aires. Foto: Freepik

Existen dos complejos termales, ubicados dentro de la provincia de Buenos Aires, que ofrecen diversas propuestas para relajarse y llegar al punto máximo de placer en sus piscinas de aguas termales y masajes, ideal para jubilados.

Si bien no son las únicas en la provincia, sí las más cercanas a la Ciudad de Buenos Aires. Respectivamente, se distancian 160 y 220 kilómetros del Obelisco y muy cerca de la Costa Atlántica.

A mitad de camino entre Buenos Aires y Mar del Plata, Dolores ofrece un complejo de aguas termales. Foto: Municipalidad de Dolores.

General Belgrano y Dolores son las ciudades que albergan a las Termas del Salado en Termas de Dolores, con modernos complejos que ofrecen más que baños de relajación.

Relajación, masoterapia y ecoturismo son algunas de las actividades que ofrecen

Termas del Salado de General Belgrano

Las Termas del Salado de General Belgrano están dentro de un complejo de aguas termales a orillas del río Salado, donde ofrecen piletas con temperaturas entre 34 °C y 40 °C ideales para relajarse y aliviar dolores musculares. También ofrece áreas de camping, spa y opciones gastronómicas, pero no es todo, ya que también se pueden realizar paseos por el río y actividades de ecoturismo.

Termas del Salado, General Belgrano. Foto: generalbelgrano.tur.ar

Entre sus atracciones principales se destacan los masajes con reflexología completa que los entendidos en la materia aplican en el spa y masajes antiestrés, entre tantas variantes más. La masoterapia con piedras calientes y reflexología incluye técnicas para aliviar a los visitantes.

Parque Termal Dolores

Por otra parte, las Termas de Dolores, ubicadas en un predio de 44 hectáreas, cuentan con piscinas de aguas termales saladas y dulces cubiertas y al aire libre que alcanzan temperaturas de hasta 41 °C. Sus aguas provienen de una profundidad de 1,200 metros, tienen propiedades terapéuticas y relajantes.

Termas de Dolores. Foto: termasdolores.com.ar

Entre las atracciones del Parque Termal Dolores, los turistas también pueden disfrutar de museos históricos y paseos culturales en la ciudad. Abren lunes, martes, jueves, viernes, sábados y domingos. Estas termas cerca de la Ciudad son una excelente opción para una escapada de fin de semana largo para quienes buscan relajarse.