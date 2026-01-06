La “ruta serpiente” de ensueño que enamora con paisajes de altura: promete aventura y naturaleza en Córdoba

Une dos puntos turísticos de Córdoba, entre montañas y curvas cargadas de vegetación autóctona que invitan a conectar con la naturaleza a cada paso. Miradores desde los 2 km de altura que permiten apreciar el Valle de Punilla y sube hasta dos pueblitos muy pintorescos. Recorrelo en bici, auto o caminando.

El caminito de ensueño que enamora en Córodba Foto: Córdoba Turismo

Una hermosa ruta escénica se encuentra en Córdoba y atraviesa las Sierras Chicas por un sinuoso camino lleno de paisajes, animales en su hábitat natural y terreno perfecto para andar en bici. Con distintos puntos panorámicos, es ideal para parar un rato a admirar el entorno.

El “Camino del Cuadrado” une las localidades de Valle Hermoso y La Falda, en el Valle de Punilla, con Río Ceballos, arriba en las Sierras Chicas. Es la oportunidad ideal para aquellos que aman la aventura y el ciclismo con algo de dificultad y también para aquellos que prefieren moverse en auto, pero igualmente disfrutar de una linda actividad.

Camino del Cuadrado, Córdoba Foto: Córdoba Turismo

Cómo es el Camino del Cuadrado en Córdoba

La Ruta Provincial E-98 se conoce popularmente como el Camino del Cuadrado y une la ciudad de La Falda con Río Ceballos y Salsipuedes. Cuenta con rutas panorámicas de ensueño y miradores que permiten apreciar el Valle de Punilla.

Su primer mirador se encuentra a solo 2km, pero su cima recién se encuentra a los 9 km de altura. Es un ideal camino para la práctica de caminatas, mountain bike, ciclismo aventurero y hasta largos paseos en auto. Ya está completamente pavimentada y posee cercas en algunos costados de las sierras. También hay terrenos con vacas o distintos animales a su alrededor. Alguna que otra residencia puede avistarse al recorrer el Camino del Cuadrado.

A dónde llega el Camino del Cuadrado

El Camino del Cuadrado desemboca en un primer pueblo: Río Ceballos. Con aproximadamente 30.000 habitantes, un bello río, un balneario y grandes vistas, este pueblo tiene también una gran cantidad de lugares turísticos:

Cerro Ñu Porá.

Reserva Hídrica Natural Parque La Quebrada.

Cascada Los Hornillos.

Cascada Los Cóndores.

Quebrada de Tello.

Gruta Santa Teresita.

Gruta Itatí.

Paseo y Anfiteatro Jorge Newbery.

Villa Los Altos.

Embalse La Quebrada, Río Ceballos Foto: Wikipedia

El otro pueblo que se encuentra aún más arriba en la altura es Salsipuedes. Combina lo serrano con lo urbano, cuenta con el Río Salsipuedes, el Paseo de la Memoria, la iglesia Nuestra Señora del Rosario, balnearios (como las Tres Cascadas) y un mirador con vistas panorámicas. Cuenta con alrededor de 16.000 habitantes y mucha tranquilidad sobre las sierras.

Circulan varias leyendas sobre el origen de su nombre. Una de las más populares sostiene que un comechingón raptó a la mujer de otro. En medio de la huida, ambos se trenzaron en una pelea cuerpo a cuerpo que terminó con el secuestrador vencido y arrojado al río. Desde la orilla, el vencedor lo desafiaba con ironía: “Sal si podés”.

Salsipuedes Foto: Córdoba Interior Informa

Cómo llegar a este emblemático camino

Este camino se encuentra en el Valle de Punilla, más precisamente en Valle Hermoso. A un par de kilómetros del histórico Hotel Edén está la entrada al camino que abre las 24 horas del día, pero puede cerrar eventualmente por cuestiones de clima o mantenimiento.