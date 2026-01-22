Un plan para chicos y grandes: Super Jump, el parque inflable del verano. Foto: Grok AI.

La agenda de verano en la Ciudad de Buenos Aires suma una propuesta pensada para el entretenimiento familiar. Desde el 2 de enero, el Centro de Convenciones de Buenos Aires (CEC) es sede de Super Jump, el parque inflable más grande de la Argentina, que regresa con nuevos desafíos, circuitos renovados y una experiencia diseñada tanto para niños como para adultos.

“El parque inflable más impresionante del verano está en la Ciudad. Con nuevos desafíos y bajo techo, para grandes y chicos”, aclara la página oficial de Buenos Aires Turismo. La consigna resume el espíritu de una atracción que combina movimiento, juego y adrenalina en un entorno amplio, cómodo y seguro.

Un plan para chicos y grandes: Super Jump, el parque inflable del verano Foto: Super Jump.

La propuesta invita a “sumergirte en un universo inflable repleto de circuitos de obstáculos, toboganes gigantes, zonas de competencia y desafíos interactivos”, con un recorrido pensado para compartir en familia o con amigos.

Un espacio techado y preparado para todo el público

Super Jump se desarrolla en un predio completamente cubierto, lo que garantiza su funcionamiento sin importar las condiciones climáticas. “No se suspende por lluvia. Podrás disfrutar del recorrido en un lugar techado y calefaccionado.” Además, el espacio cuenta con áreas de descanso y un sector gastronómico, ideal para recargar energías entre turno y turno.

La experiencia está organizada para optimizar la seguridad y el disfrute de los asistentes. El parque funciona en turnos de 50 minutos, con capacidad limitada por franja horaria, y dispone de personal capacitado, protocolos de seguridad e higiene y control permanente durante toda la actividad.

Super Jump, el parque inflable más grande de Argentina. Foto: GCBA

Super Jump: precios, edades, accesos y normas de uso

El ingreso está habilitado para niños a partir de los 3 años. Menores de 6 años ingresan con un adulto y ambos abonan entrada.

En el caso de niños con Certificado Único de Discapacidad (CUD), abonan entrada e ingresan con un acompañante sin cargo. El rango etario del recorrido va de 3 a 70 años.

El costo de la entrada es de $20.700 por persona a través de su página web oficial. En caso de optar por abonar en efectivo directamente en la boletería del evento, la entrada pasa a costar $18.000. Cabe recordar que los cupos son limitados, por lo que es recomendable reservar con antelación la fecha y el horario para evitar demoras.

Super Jump, el parque inflable más grande de Argentina. Foto: Facebook / Super Jump.

Entre las normas principales, se destaca que el uso de medias es obligatorio y que no se permite el ingreso al inflable con mochila, bolso, alimentos bebidas y/o botellas, aunque sí se permite el ingreso al predio con estos elementos.

Todos los participantes deberán firmar un consentimiento aceptando las condiciones del juego y adhiriendo a las normas establecidas. Desde la organización recomiendan asistir al menos 20 minutos antes del inicio del turno con el QR descargado para agilizar el ingreso.

Dónde y cuándo disfrutar Super Jump

Super Jump funciona en el Centro de Convenciones Buenos Aires, ubicado en Av. Pres. Figueroa Alcorta 2099 – CABA, una zona de fácil acceso dentro de la Ciudad.

Con un recorrido emocionante y una propuesta pensada para todas las edades, el parque inflable más grande del país se consolida como una opción ideal para quienes buscan diversión, movimiento y entretenimiento seguro en plena Ciudad de Buenos Aires.