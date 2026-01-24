Un pueblo de solo 10 cuadras y mucho verde en Buenos Aires es ideal para escapar un rato de la ciudad:

Cucullú, un pueblo bonaerense donde reina la paz. Foto: Instagram @airesdecultura

En el partido de San Andrés de Giles, se encuentra un pequeño pueblo que representa un oasis de tranquilidad ideal para una escapada de fin de semana. Con una población de apenas 551 habitantes, este lugar invita a desconectarse del ritmo acelerado de la ciudad y sumergirse en un ambiente rural encantador.

Se trata de Cucullú, una localidad ubicada a tan solo 100 kilómetros de la Ciudad de Buenos Aires que tiene una gran tradición alfarera, por lo que es el lugar ideal para conseguir gran cantidad de adornos para el hogar hechos por los artesanos locales.

Los orígenes de Cucullú se remontan a 1889, cuando se inauguró la estación Cucullú del Tranway Rural de Federico Lacroze. Las tierras para la estación fueron donadas por Juan Simón de Cucullú, un comerciante vasco de quien el pueblo toma su nombre.

A Cucullú se puede llegar de manera sencilla por las Rutas Nacionales 7 y 8, además de la Ruta Provincial 41, lo que permite arribar en tan sólo una hora de viaje desde Buenos Aires, con un acceso ágil que convierte al pueblo en una escapada ideal para una jornada o un fin de semana.

Qué se puede hacer en Cucullú

Este lugar es ideal para visitar en el día. Sin embargo, para aquellos aventureros que desean tener una experiencia más inmersiva del lugar cabe aclarar que la localidad cuenta con tan sólo cuatro hospedajes avalados por la municipalidad.

El pueblo se puede recorrer fácilmente a pie, ya que tiene solo unas 10 manzanas. Entre los lugares más destacados se encuentran Casa Gallo, un almacén, bar y restaurante inaugurado en 1880 que conserva su fachada original. Allí se puede comer comida típica y disfrutar de shows de música folclórica los fines de semana.

Casa Gallo, una de las atracciones de Cucullú. Foto: Pueblitos

También se puede visitar su pequeña capilla, la cual fue construida curiosamente mucho tiempo después de la inauguración del pueblo, en el año 1960.

La fiesta más importante de la localidad de Cucullú en sin lugar a dudas la Fiesta del Hornero, la cual es celebrada todos los años en el mes de noviembre. En esta fecha toda la comunidad se reúne para celebrar con shows en vivo, ferias de artesanos, juegos y gran cantidad de sorpresas para los visitantes.