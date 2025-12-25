Escapadas de fin de semana: el camping con salida al mar ideal para aprovechar unas vacaciones low cost

Se encuentra a pocos kilómetros de Buenos Aires y combina la playa, la naturaleza y la tranquilidad.

Aguas Verdes, Buenos Aires. Foto: Turismo en Argentina.

Con la llegada del verano, muchas familias planean escapadas de fin de semana o mini vacaciones cerca de la costa para recargar energías. Sin necesidad de irse demasiado lejos ni gastar grandes cantidades de dinero, una escapada a un camping puede ser la opción ideal. Por eso, Aguas Verdes aparece como uno de esos destinos que invitan al descanso absoluto.

Ubicada en el partido de la Costa, esta pequeña localidad se destaca por tener un perfil mucho más austero, tranquilo y natural. Allí, se encuentra el famoso camping Cosa Silvestre, a un amplio precio rodeado de árboles y con salida directa al mar, ideal para aquellos que quieran ir en carpa y desconectar del ritmo cotidiano, disfrutando del mar sin grandes multitudes.

Aguas Verdes / Alamy Reuters

Uno de los mayores atractivos de Aguas Verdes es su entorno, ya que es un destino que se presenta como una alternativa ideal para los que aman de las costas extensas y cuidadosamente mantenidas, con un ambiente mucho más familiar, ya que cuenta con la presencia constante de guardavidas.

Actividades para toda la familia

Aunque la tranquilidad es una de sus principales virtudes, Aguas Verdes también ofrece una variedad de actividades para los más aventureros. Sus enormes dunas son perfectas para practicar deportes como el sandboard o los paseos en cuatriciclos, mientras que las condiciones del viento se prestan para practicar kitesurf. Además, la localidad organiza clases de gimnasia, aeróbic y actividades recreativas que incluyen shows de payasos y magos para los más chicos.

Playa de la localidad bonaerense de Aguas Verdes, foto NA

Para los amantes de la naturaleza, este destino es ideal para caminatas extensas, ya que la reserva natural cercana, con un lago artificial y más de 300 especies de árboles, ofrece la oportunidad de disfrutar de la fauna y flora local. La combinación de playa, dunas y vegetación permite a los turistas experimentar una conexión profunda con la naturaleza.

Aguas Verdes cuenta, a su vez, con dos restaurantes que merecen una visita: “Open Playa”, con una vista inigualable al mar y un menú variado, y “Aquí me quedo”, un establecimiento cercano a la playa con buenas opciones para disfrutar de un almuerzo o cena en un ambiente relajado.

Cómo llegar a Aguas Verdes

El acceso a esta localidad es sencillo. Desde la Ciudad de Buenos Aires, el trayecto toma menos de cuatro horas. Se puede tomar la Autopista 2 hasta Dolores, luego continuar por la Ruta 63 y finalmente empalmar con la Ruta 11, que conduce directamente a Aguas Verdes.