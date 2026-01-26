Castillo de Wilkins, Córdoba. Foto: Instagram @paradorturistico.ok

Córdoba guarda numerosas joyas ocultas y, aunque muchas están vinculadas a su naturaleza diversa, también hay construcciones que sorprenden por su valor histórico y arquitectónico. Entre ellas se destaca un castillo de estilo medieval, construido a comienzos del siglo XX, que encierra una historia tan particular como fascinante.

A 56 kilómetros de la ciudad de Córdoba se encuentra la localidad de Tanti, un destino que se luce por sus balnearios, cascadas y paisajes serranos, gracias a su ubicación privilegiada en el corazón del Valle de Punilla. Sin embargo, su atractivo no se limita a la naturaleza: el pueblo también ofrece un recorrido arquitectónico singular, donde este castillo medieval se convierte en el gran protagonista.

El castillo medieval más antiguo de Córdoba

El Castillo de Wilkins, de marcada influencia francesa, se remonta a comienzos del siglo XX. Su construcción fue encargada por el doctor Novillo Saravia al arquitecto yugoslavo Reljak, y hoy es considerado una verdadera joya de estilo feudal. Se trata del castillo más antiguo de la provincia de Córdoba y del único edificado íntegramente en piedra.

Rodeado de montañas y bordeado por un arroyo de aguas yodadas, el castillo se encuentra en la ciudad de Tanti, en pleno corazón de Argentina, a solo 15 minutos de Villa Carlos Paz, uno de los principales centros turísticos del país. La obra demandó 26 años de trabajo, desde 1900 hasta 1926, y contó con la labor de 50 picapedreros de la zona, quienes tallaron cada bloque de manera artesanal.

Castillo de Wilkins, Córdoba. Foto: Instagram @paradorturistico.ok

Ubicado a 867 metros sobre el nivel del mar, el castillo posee un microclima particular, similar al de algunas regiones de Suiza. En sus orígenes llevó el nombre de Castillo San Alberto, hasta que fue adquirido por Wilkins hace más de dos décadas. Desde entonces, pasó a denominarse Castillo de Wilkins, fusionando en un mismo espacio música, naturaleza e historia.

Cómo es el Castillo de Wilkins, una joya oculta en Córdoba

La construcción está realizada por completo en granito gris. Sus muros y torres se levantaron con grandes bloques de piedra cincelados a mano y ensamblados con precisión, como si se tratara de un gigantesco rompecabezas. La torre principal, estratégicamente ubicada, ofrece vistas al pantano, al arroyo, al jardín, a las montañas y a una frondosa arboleda centenaria que rodea el predio y garantiza la privacidad soñada por su propietario.

En su interior, el castillo conserva un marcado estilo medieval, con pasillos, torres y ambientes que remiten a las grandes mansiones europeas de principios del siglo XX. Cuenta con cinco dormitorios, un living con chimenea y piano, un salón de té y un espacio donde se exhiben vestuarios y objetos personales de Wilkins.

El exterior también refuerza su estética: un jardín cuidado al detalle y una gran roca con una espada incrustada, símbolo claro del espíritu medieval que atraviesa toda la construcción.

Castillo de Wilkins, Córdoba. Foto: Instagram @paradorturistico.ok

El paisaje cambia de forma notable con el paso de las estaciones. En invierno, la nieve realza el carácter imponente de la construcción; en verano, el entorno se llena de luz, acompañado por el canto de las aves y el murmullo del agua. Durante el otoño, el lugar se tiñe de tonos dorados que refuerzan la atmósfera medieval que parece salida de la imaginación.

Todas las instalaciones fueron restauradas y puestas en valor por su excéntrico dueño, quien decoró el interior según su gusto personal, combinando mobiliario antiguo con piezas de distintos estilos, en un ambiente ecléctico y singular.

Un castillo con más de 100 años en medio de las sierras cordobesas

Wilkins inauguró oficialmente el castillo en enero de 1998 con un espectáculo de estética medieval que reunió a más de 7.000 personas en los jardines. El evento incluyó carretas tiradas por caballos, doncellas y bufones, y formó parte de la celebración por los 20 años de la discográfica Masa Records, junto con una edición limitada de una colección musical con los grandes éxitos del artista.

Un año después, con la llegada del nuevo milenio, se celebraron los 100 años del castillo con otro concierto de Wilkins, acompañado por su banda y cuerdas, además del lanzamiento de su línea de vinos. En aquella ocasión, mil litros de vino brotaron de una fuente para los invitados, en lo que el artista definió como un “encantamiento de amor”.

Castillo de Wilkins, Córdoba. Foto: Instagram @paradorturistico.ok

Durante un tiempo, el castillo abrió sus puertas al público como forma de agradecimiento a quienes siguieron su carrera. Los visitantes podían realizar recorridos guiados, explorar el pantano, el bosque y el arroyo, conocer el poblado medieval, la sala de audiovisuales y parte del interior del edificio.

A partir de 2002, el castillo cerró al público. En 2012, tras atravesar un serio problema de salud, Wilkins se retiró allí para recuperarse, en una imagen que él mismo comparó con el mito del Rey Arturo sanando en Avalon. Actualmente, el Castillo de Wilkins es su residencia privada y un espacio de inspiración, donde pasa parte del año escribiendo canciones y poemas.

Tanti, un destino que enamora en Córdoba

A unos 50 kilómetros de Córdoba Capital, Tanti es un lugar que cuenta con un increíble entorno natural. Sobre su arroyo homónimo de aguas cristalinas se puede disfrutar de casi una decena de balnearios.

Tanti, Córdoba. Foto: Gobierno de Córdoba.

Para chapuzones y descansos bajo el sol destacan El Diquecito, El Remanso y La Cascada, con un salto natural de casi ocho metros. Incluso, caminando se puede llegar a Piedras Lisas y al Pozo del Indio, dos paseos ideales para encontrar ollas de agua y otras cascadas.

A su vez, este destino es elegido por sus reservas naturales y paseos en la montaña. Un plan imperdible es recorrer el bosque serrano y llegar a la impactante cascada de 115 metros de altura que se encuentra en la Reserva Los Chorrillos, en Villa Flor Serrana.

Para los que buscan un poco más de aventura, el macizo Los Gigantes –con 2374 msnm– es ideal para practicar escalada. También se pueden ver cóndores y recorrer los márgenes del río Yuspe en la reserva Cerro Blanco. ¿Un infaltable? Una de las 7 maravillas naturales de Córdoba: la Cueva de los Pajaritos, que alberga múltiples especies de aves.

Tanti, Córdoba. Foto: Gobierno de Córdoba.

Para finalizar el recorrido, entre antiguas estancias y casonas coloniales aparece la capilla Nuestra Señora del Rosario. Construida en 1880 con paredes de adobe, forma parte de un circuito religioso ideal para visitar en cualquier época del año. Se agrega la gruta de la Virgen de la Medalla Milagrosa, la Cruz de Fátima y la parroquia San Cayetano, entre otros santuarios típicos de la localidad.

Cómo llegar a Tanti desde CABA