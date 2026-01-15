El parque acuático más vibrante de Mar del Plata Foto: Aquópolis

Mar del Plata no es solo playa. De un tiempo a esta parte, la ciudad insignia del verano argentino ha adaptado su oferta turística para seducir a visitantes de todo tipo, incluyendo a aquellos que no se sienten atraídos por el sol, la arena y el mar. En este sentido, Aquópolis, uno de los parques acuáticos de La Feliz, se posiciona como una opción imperdible para disfrutar en familia, sin preocuparse por el peligro de las olas y las corrientes marinas.

Se presenta como el parque acuático más moderno y vibrante de Mar del Plata. Ideal para disfrutar de un día completo de diversión, adrenalina y relax en familia. Incluye una amplia gama de atracciones para todas las edades, desde juegos infantiles, pasando por piletas, y hasta toboganes extremos como el Poseidón.

El parque acuático más vibrante de Mar del Plata Foto: Aquópolis

Además, cuenta con servicios pensados para que la estadía sea sumamente confortable: zona de pícnic, quinchos con parrillas, canchas de fútbol, plaza de juegos, lockers y un funshop con todo lo necesario.

Respecto de la gastronomía, tiene un amplio y variado patio de comidas en el que hay hamburgueserías, cafeterías, pizzerías, heladerías y mucho más.

Dentro de las atracciones más destacadas, los toboganes extremos causan la euforia de los visitantes. Puntualmente, el “Prometeo” y el “Challenger 360°" desbordan diversión y felicidad.

También ofrece alternativas para los más chicos. “Isla Arrecife”, “Aquea Play” y “Zig Zag” entretienen a los niños y son un espacio seguro para disfrutar en familia.

El parque acuático más vibrante de Mar del Plata Foto: Aquópolis

Para quienes buscan una experiencia más tranquilas, también hay propuestas moderadas donde prima la diversión, pero sin arriesgarse a la excitación de los juegos extremos, existe un conjunto de atracciones calificadas como “Moderadas”. Entre ellos los toboganes: “Rafting”, “Escorpions” e “Indianápolis”.

¿Cuánto cuestan las entradas para Aquópolis?

El valor de las entradas varía según la opción elegida, además de que se pueden aplicar varias promociones.

Las entradas generales valen $42.000,00 para mayores. Menores y jubilados tienen un descuento de $2.000 pesos. Las entradas para residentes arrancan en los $40.000 y para menores y jubilados cuestan $38.000.

El pase de temporada para mayores tiene un valor de $370.000,00 y para menores o jubilados $335.000,00. Además, en caso de repetir la visita, se puede reclamar un importante descuento en las entradas.

El parque acuático más vibrante de Mar del Plata Foto: Aquópolis

¿Cómo llegar a Aquopolis, el parque más entretenido de Mar del Plata?

La atracción queda cerca de la playa de Los Acantilados y La Serena, al sur de la ciudad. Se puede llegar tanto en automóvil particular, tardando unos 30 minutos desde el centro turístico, o en colectivo de línea, demorando una hora aproximadamente.

El parque acuático más vibrante de Mar del Plata Foto: Aquópolis