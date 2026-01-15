No es Aquasol: el otro parque acuático ideal para disfrutar sin depender de la playa
Mar del Plata tiene alternativas para quienes buscan algo más que playa. Ofrece atracciones para todas las edades, gastronomía, servicios y propuestas familiares para pasar un día inolvidable.
Mar del Plata no es solo playa. De un tiempo a esta parte, la ciudad insignia del verano argentino ha adaptado su oferta turística para seducir a visitantes de todo tipo, incluyendo a aquellos que no se sienten atraídos por el sol, la arena y el mar. En este sentido, Aquópolis, uno de los parques acuáticos de La Feliz, se posiciona como una opción imperdible para disfrutar en familia, sin preocuparse por el peligro de las olas y las corrientes marinas.
Se presenta como el parque acuático más moderno y vibrante de Mar del Plata. Ideal para disfrutar de un día completo de diversión, adrenalina y relax en familia. Incluye una amplia gama de atracciones para todas las edades, desde juegos infantiles, pasando por piletas, y hasta toboganes extremos como el Poseidón.
Además, cuenta con servicios pensados para que la estadía sea sumamente confortable: zona de pícnic, quinchos con parrillas, canchas de fútbol, plaza de juegos, lockers y un funshop con todo lo necesario.
Respecto de la gastronomía, tiene un amplio y variado patio de comidas en el que hay hamburgueserías, cafeterías, pizzerías, heladerías y mucho más.
Dentro de las atracciones más destacadas, los toboganes extremos causan la euforia de los visitantes. Puntualmente, el “Prometeo” y el “Challenger 360°" desbordan diversión y felicidad.
También ofrece alternativas para los más chicos. “Isla Arrecife”, “Aquea Play” y “Zig Zag” entretienen a los niños y son un espacio seguro para disfrutar en familia.
Para quienes buscan una experiencia más tranquilas, también hay propuestas moderadas donde prima la diversión, pero sin arriesgarse a la excitación de los juegos extremos, existe un conjunto de atracciones calificadas como “Moderadas”. Entre ellos los toboganes: “Rafting”, “Escorpions” e “Indianápolis”.
¿Cuánto cuestan las entradas para Aquópolis?
El valor de las entradas varía según la opción elegida, además de que se pueden aplicar varias promociones.
Las entradas generales valen $42.000,00 para mayores. Menores y jubilados tienen un descuento de $2.000 pesos. Las entradas para residentes arrancan en los $40.000 y para menores y jubilados cuestan $38.000.
El pase de temporada para mayores tiene un valor de $370.000,00 y para menores o jubilados $335.000,00. Además, en caso de repetir la visita, se puede reclamar un importante descuento en las entradas.
¿Cómo llegar a Aquopolis, el parque más entretenido de Mar del Plata?
La atracción queda cerca de la playa de Los Acantilados y La Serena, al sur de la ciudad. Se puede llegar tanto en automóvil particular, tardando unos 30 minutos desde el centro turístico, o en colectivo de línea, demorando una hora aproximadamente.
- En colectivo: Saliendo desde Plaza Colón, se debe caminar hasta el cruce de las calles Buenos Aires y Almte. Brown. Allí tomar el colectivo 511 letra G con destino a Edison. Tras una hora de viaje, deberá bajarse en Avenida Jorge Newbery, justamente donde está el Complejo.
- En auto, por Ruta 2: Pasa por la rotonda de entrada a Mar del Plata y sigue por la Av. Champagnat (como referencia va a pasar por el supermercado Carrefour). Siga derecho y va a cruzar las siguientes rotondas: la de Av. Libertad, la de Av. Luro, la de Av. Colón, la de Calle Alvarado (donde está Makro) y al llegar a la de la Av. Juan B. Justo (donde se encuentra el monumento al Gaucho), toma esta avenida a su izquierda (en dirección al mar). Siga derecho hasta la calle Alem, son 6 km aprox., gire a la derecha y toma Av. Edison (que es la continuación de Alem cuando cruza Juan B. Justo). El Complejo se encuentra sobre dicha calle a la altura del 8000
- En auto, por ruta 11: Siga derecho por la costa hasta la entrada al barrio San Patricio, gire a la izquierda y siga derecho hasta la Av. Edison, donde encontrara el Complejo.