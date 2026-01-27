El pueblo bonaerense que organiza la Fiesta Provincial de la Carbonada Foto: captura

Visitar fiestas tradicionales en parajes desconocidos del interior del país es la actividad favorita de muchos amantes de la música y la cultura durante el verano. Las vacaciones, ese momento predilecto para relajarse y disfrutar, se convierten en una oportunidad imperdible que permite conocer nuevas bandas, comidas típicas y destinos remotos a los que de otra manera sería imposible llegar.

Espartillar, una localidad dentro de la provincia de Buenos Aires, en el municipio de Saavedra-Pigué, organiza este sábado la Fiesta Provincial de la Carbonada, un evento único en el que la calidez de este pueblo se abraza con la típica tradición pampeana para brindarnos un encuentro comunitario que asegura diversión y alegría.

Carbonada. Fuente: Captura.

Como en cada año, el plato principal de la fiesta será la carbonada, preparada de manera tradicional y ofrecida al público durante la jornada. Además, habrá un paseo de emprendedores, manualistas y artistas musicales que estarán a cargo de hacer un cierre musical a puro folklore.

En el escenario dirán presente: La Nueva Luna, Tike’yra, Amparo Sol (tributo a La Sole), Fer Pereyra y Tupá, los padrinos de esta edición.

La Fiesta de la Carbonada es organizada por la Comisión de Cultura de Espartillar, con el acompañamiento de la Municipalidad de Saavedra – Pigüé, y se ha convertido en un evento representativo de la identidad local y del trabajo cultural sostenido de la comunidad.

Las entradas cuestan unos $10.000 y los menores de 12 años no deben abonarlas. El evento comienza el 31 de enero a las 8 de la noche y se extiende hasta la madrugada del primero de febrero. El predio utilizado será la Plaza Centenario de Espartillar.

Cómo llegar a Espartillar desde la Ciudad de Buenos Aires

Fiesta de la Carbonada Foto: Argentina.gob.ar

Para llegar a Espartillar saliendo desde la Ciudad de Buenos Aires, hay que atravesar un largo viaje, de unas 5 horas y media aproximadamente, pero que con un mate en la mano y unas facturas puede tolerarse perfectamente.