Llega febrero y se viene el primer fin de semana largo del 2026:

Carnaval. Foto: NA

A pocos días de finalizar enero, el Gobierno nacional confirmó qué pasará con las fechas de Carnaval. A través del calendario oficial difundido por el Ministerio del Interior, se ratificó que el lunes 16 y martes 17 de febrero serán feriados nacionales inamovibles.

La decisión impacta tanto en la organización laboral como en el turismo, ya que no se trata de simples días no laborables, sino de feriados con alcance pleno, como el 25 de Mayo o el 9 de Julio.

Feriados inamovibles y descanso obligatorio

Al tratarse de feriados nacionales, rige el descanso obligatorio para la mayoría de los trabajadores. En los casos en que se deba prestar servicios, la jornada deberá abonarse al doble, tal como lo establece la Ley de Contrato de Trabajo.

Desde el Gobierno remarcaron que “los feriados inamovibles garantizan previsibilidad y orden en la planificación laboral y productiva”, especialmente en sectores vinculados al turismo y los servicios.

Esta confirmación permite a empresas, organismos y trabajadores organizar con anticipación agendas, turnos y actividades para el inicio del año.

Un fin de semana largo de cuatro días en febrero

Con la confirmación oficial, Carnaval 2026 se convierte en el primer fin de semana largo XXL del año, ideal para escapadas turísticas y descanso.

El cronograma quedará conformado de la siguiente manera:

Sábado 14 de febrero

Domingo 15 de febrero

Lunes 16 de febrero (feriado inamovible de Carnaval)

Martes 17 de febrero (feriado inamovible de Carnaval)

Los feriados de carnaval fueron establecidos en 1956. Durante 20 años el carnaval, originalmente era fiesta pagana de fertilidad agrícola y luego, desde la Edad Media, incorporada al Cristianismo, fue considerado como feriado nacional hasta el año 1976 en que fue eliminado del calendario de feriados.

Con el decreto 1584/10 se restablecieron, con lo cual a partir del año 2011 y volvieron a considerarse Feriado Nacional.

Feriados inamovibles en 2026

Jueves 1° de enero: Año Nuevo.

Lunes 16 y martes 17 de febrero: Carnaval.

Martes 24 de marzo: Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia.

Jueves 2 de abril: el Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas.

Viernes 3 de abril: Viernes Santo.

Viernes 1 de mayo: Día del Trabajador.

Lunes 25 de mayo: Revolución de Mayo.

Sábado 20 de junio: Día de la Bandera.

Jueves 9 de julio: Día de la Independencia.

Martes 8 de diciembre: Día de la Inmaculada Concepción de la Virgen María.

Viernes 25 de diciembre: Navidad.

