Una ciudad de Argentina fue elegida como la más atractiva del mundo para visitar en 2026. Foto: Unsplash.

Buenos Aires fue elegida como la ciudad más deseada del mundo para visitar en 2026, según la votación de más de 200.000 viajeros en los Wanderlust Reader Awards 2025, organizados por la prestigiosa revista británica Wanderlust.

El anuncio se realizó en Londres y colocó a la capital argentina en lo más alto del podio, superando a metrópolis icónicas como Tokio, Sídney, Río de Janeiro y Ciudad del Cabo.

Buenos Aires alcanzó el primer puesto en la categoría “Most Desirable City”. Foto: Unsplash.

Por primera vez en la historia de estos premios (que reconocen a los destinos favoritos de los lectores de todo el mundo), una ciudad latinoamericana alcanza el primer puesto en la categoría “Most Desirable City”.

Los puntos claves que valoraron los viajeros

A continuación, algunos de los atributos que destacaron la revista británica y los votantes:

Energía cultural vibrante : la ciudad ofrece una agenda diversa y constante con teatros, museos y eventos culturales.

Gastronomía en auge : una escena culinaria dinámica liderada por una nueva generación de chefs que fusionan tradición y vanguardia.

Hospitalidad porteña : la calidez de los habitantes tuvo un papel crucial en la percepción internacional del destino.

Vida urbana auténtica: barrios icónicos, tango en milongas renacientes y una vida nocturna intensa que enamoran a visitantes.

El salto es aún más significativo si se tiene en cuenta que, en la edición anterior, Buenos Aires ocupaba el sexto lugar, lo que confirma su fuerte crecimiento en la escena turística global.

El significado de esta distinción para la Argentina

El reconocimiento llega en un momento clave, marcado por el auge del turismo internacional y por nuevas formas de viajar que priorizan la cultura, gastronomía y las experiencias urbanas auténticas.

En 2025, Buenos Aires ocupaba el sexto lugar del prestigioso ránking de Wanderlust.

En ese contexto, Buenos Aires se consolida como un imán para quienes buscan una ciudad vibrante, diversa y con identidad propia.

Con este galardón, la capital argentina no solo reafirma su atractivo internacional, sino que también enfrenta el desafío de transformar este prestigio en experiencias memorables para los millones de viajeros que ya empiezan a mirar hacia 2026 con la mirada puesta en el sur del continente.