El boom del chipá en Mar del Plata:

El chipá llegó a la Costa Atlántica para hacerle competencia a los churros y el choclo. Foto: Gentileza Infobae

El verano 2026 en Mar del Plata tiene un inesperado protagonista sobre la arena: el chipá. Este clásico de la cultura guaraní dejó de ser un secreto del Litoral para convertirse en la gran tendencia gastronómica de la temporada, desafiando a históricos como los churros y los bizcochitos de grasa.

Dorados, humeantes y sin gluten, los chipás se venden al paso en las playas del centro y del norte de la ciudad. Los vendedores los ofrecen en bandejas sobre la cabeza, al estilo de las bahianas brasileñas, y el éxito es inmediato: salen uno tras otro.

Según un relevamiento del diario Clarín, el boom se explica en gran parte por el perfil saludable del producto, identificado con remeras que anuncian en letras gigantes “SIN TACC”.

El boom del chipá se explica en gran parte por el perfil saludable del producto. Foto: Freepik

Eso lo vuelve una opción ideal para personas con celiaquía, pero también para quienes eligen una alimentación libre de gluten por bienestar o, simplemente, gusto.

“Las principales compradoras son señoras y chicas que se cuidan; por supuesto también quienes tienen celiaquía”, indicó Emiliano, uno de los vendedores de la zona.

El fenómeno ya trascendió la playa. En distintos barrios marplatenses florecen locales dedicados exclusivamente al chipá, con nombres tan pintorescos como “Los Chipá de la Tía”, “Chipancito Argentino” o “Bakeme Chipa”.

¿Cuánto salen y cómo se venden los chipá en Mar del Plata?

Los formatos bolillas de chipá que se venden en todas las panaderías del país. Foto: Freepik

A diferencia de los pequeños bollitos que se consiguen en panaderías urbanas, el formato playero es contundente:

Precio : la unidad cuesta $5.000 , aunque existe una promoción de 2 por $8.000 .

Formato : se comercializa en forma de rosca de unos 200 gramos.

Demanda: los vendedores aseguran que en un día de sol y playa “tranqui” se liquida una bandeja de 50 unidades.

La versatilidad del producto dio lugar a nuevas invenciones, como el “chipandwich”, un sándwich con tapas de chipá o versiones saborizadas.