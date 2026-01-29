En Argentina existen rincones donde la tranquilidad es protagonista.

En Argentina existen rincones donde la tranquilidad es protagonista, y uno de ellos es un pequeño pueblo con solo 300 habitantes que se destaca por excelencia. Su belleza es tan auténtica que incluso recibió un reconocimiento internacional: fue elegido como uno de los pueblos “más lindos del mundo” por la Organización Mundial del Turismo (OMT).

Ubicado en la provincia de San Luis, en el corazón de las Sierras Puntanas, La Carolina fue reconocido como uno de los pueblos más hermosos del mundo y suma, además, una particularidad que lo vuelve único: durante el verano 2026 se transforma en un espacio totalmente peatonal, reforzando su perfil turístico y su propuesta de descanso.

La Carolina se vuelve peatonal durante el verano 2026

Entre enero y febrero de 2026, La Carolina invita a caminar por su casco histórico sin autos y descubrir patrimonio, paisajes y sabores regionales. El pueblo será peatonal durante dos meses, con circulación sin tránsito vehicular en el centro.

La Carolina, San Luis. Foto: Instagram @paisajes_l_ph

La experiencia funciona todos los días de 10 a 19 horas, con acceso libre a sus calles y espacios centrales. La oficina de informes turísticos abre todos los días de 10:00 a 19:00 para orientar sobre circuitos y actividades.

La Carolina refuerza su atractivo dentro del mapa del turismo en Argentina al convertirse, durante la temporada de verano 2026, en un pueblo peatonal que prioriza el recorrido a pie por su casco histórico.

Esta decisión transforma a la localidad en un destino donde caminar se vuelve la mejor manera de descubrir un entorno que combina calles pintorescas, arquitectura histórica y un paisaje serrano que define su identidad, consolidando una propuesta que une patrimonio y experiencia turística.

La Carolina, de San Luis, fue elegido en 2023 como uno de los pueblos más lindos del mundo. Foto: NA

Reconocida como uno de los Pueblos Auténticos del país y distinguida a nivel internacional por el programa Best Tourism Villages de ONU Turismo, la localidad del departamento Pringles afianza su perfil como destino que preserva su herencia cultural y la integra a una propuesta turística con identidad propia.

La peatonalización del casco histórico no solo jerarquiza el valor simbólico del lugar, sino que también fortalece un modelo de desarrollo que pone en primer plano la conservación del patrimonio y el respeto por su entorno natural.

Los turistas pueden encontrar pepitas de oro

Además, allí se pueden buscar pepitas de oro en su río, producto de una fascinante historia minera. Ariel Farber, guía de Huellas Turismo, le dijo al diario La Nación que: “Es una actividad que empezó hace 240 años y que todavía muchos hacen como hobby”.

Con una pala, los turistas pueden sacar arena de un sector determinado y ponerla encima de una fuente de madera. Luego hay que girar la fuente despacio en el agua y que la arena decante.

La Carolina, San Luis. Foto X.

Si tienen suerte, los visitantes ven en el fondo de la fuente un granito brillante. Se dice que los habitantes de La Carolina y de otros pueblos cercanos van juntando los granitos de oro para venderlos después.

Por otra parte, hay que destacar que en este bello pueblo puntano está la mina que se puede recorrer. Con la protección adecuada que exigen in situ (casco, linterna y botas de goma), los guías inician el camino genial hacia la historia. La misma cuenta que el túnel fue construido por ingleses -en busca de oro- que luego lo abandonaron en 1870.