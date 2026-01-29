Parque Municipal Finky, en Turdera. Foto: Instagram / municipioldz | Mejorada con Gemini IA.

En el corazón de Lomas de Zamora, existe un espacio verde que muchos vecinos aún no conocen. Se trata del Parque Finky, un pulmón natural ubicado en la localidad de Turdera, muy cerca de la estación de Temperley, que se consolida como una de las propuestas recreativas y ambientales más atractivas de la zona sur del Gran Buenos Aires.

Con una extensión de casi seis hectáreas, el parque ofrece un entorno ideal para quienes buscan descansar, disfrutar al aire libre o realizar actividad física en contacto con la naturaleza. Uno de sus principales diferenciales es la presencia de un humedal urbano, que no solo embellece el paisaje, sino que cumple una función ecológica clave y permite el avistaje de diversas especies de aves e insectos.

Parque Municipal Finky, en Turdera. Foto: Instagram / municipioldz.

Naturaleza, juegos y aire libre: el parque de zona sur que pocos conocen

El recorrido por el Parque Finky invita a la contemplación: cuenta con senderos peatonales, puentes y muelles que permiten caminar con tranquilidad y observar la biodiversidad del lugar. Es un espacio pensado para todas las edades, desde familias con niños hasta adultos mayores y deportistas.

Además del valor ambiental, el parque dispone de una infraestructura que garantiza comodidad y seguridad para los visitantes. El predio cuenta con baños públicos, canillas con agua potable y un detalle que se volvió distintivo: agua caliente gratuita para el mate, un clásico infaltable en los encuentros al aire libre.

Parque Municipal Finky, en Turdera. Foto: Instagram / municipioldz.

Para quienes llegan en bicicleta o moto, el parque ofrece espacios de guardado, y durante todo el horario de apertura hay seguridad dentro del predio, lo que refuerza la idea de un espacio cuidado y accesible para la comunidad.

En materia recreativa y deportiva, el Parque Finky suma una amplia variedad de opciones. Dispone de juegos infantiles, máquinas para hacer ejercicio, canchas de fútbol, básquet y fútbol tenis, además de amplios sectores para pasar el día. Estas instalaciones lo convierten en un punto de encuentro habitual para vecinos y vecinas que buscan combinar ocio, movimiento y naturaleza.

Parque Municipal Finky, en Turdera. Foto: Instagram / municipioldz.

Durante el receso escolar, el parque cobra aún más protagonismo. A través de la web oficial del Municipio de Lomas de Zamora y de las redes sociales de Deportes Lomas y Ambiente Lomas, se difunden actividades gratuitas pensadas para grandes y chicos, especialmente en vacaciones de verano.

Cómo llegar al Parque Finky, en Turdera

De fácil acceso mediante transporte público y ubicado en una zona estratégica de Turdera, el Parque Finky se presenta como una alternativa cercana y accesible para quienes desean disfrutar de un entorno natural sin salir de zona sur. Para muchos, sigue siendo un parque “escondido”, pero para quienes ya lo conocen, es un lugar al que siempre dan ganas de volver.