Bus turístico amarillo, Ciudad de Buenos Aires. Foto: Gobierno de la Ciudad.

Durante enero, Buenos Aires se transforma. La ciudad desacelera, el tránsito se vuelve más liviano y el verano invita a recorrer calles, plazas y edificios emblemáticos con otra calma. Para quienes quieren conocer los principales atractivos sin complicaciones, el clásico bus turístico amarillo aparece como una de las opciones más cómodas y prácticas para moverse y disfrutar.

Uno de los grandes puntos a favor de esta propuesta es la libertad que ofrece. El servicio funciona con el sistema hop on hop off, lo que permite subir y bajar del micro todas las veces que se quiera en las distintas paradas del recorrido. Así, es posible descender en Plaza de Mayo para pasear por el casco histórico, volver a subir más tarde y continuar rumbo a barrios como La Boca o Palermo, según el plan de cada uno.

Para quienes prefieren hacer el recorrido completo sin interrupciones, el circuito total tiene una duración aproximada de tres horas y media. Además, el paseo no es solo visual: el bus cuenta con audioguía en varios idiomas, que va relatando datos históricos y culturales de cada zona, convirtiendo el trayecto en una experiencia guiada desde las alturas.

Cuánto cuesta el bus turístico amarillo en enero 2026

Un dato clave es que los residentes acceden a tarifas promocionales que reducen notablemente el valor del ticket. El pase de 24 horas cuesta $25.000 para adultos, mientras que menores de 4 a 11 años y jubilados pagan $12.500. Si se elige el pase de 48 horas, el valor asciende a $32.500 para adultos y $16.250 para chicos y jubilados.

En el caso de los turistas extranjeros, los precios son más elevados. El pase de 24 horas tiene un valor de $46.000 por adulto, y el de 48 horas cuesta $60.000. También hay opciones pensadas para grupos: por ejemplo, un paquete diario para cuatro turistas extranjeros ronda los $115.000, mientras que una familia residente puede acceder al mismo servicio por $62.500.

Bus Turístico para conocer Buenos Aires. Foto: Instagram @buenosairesbus

Atractivos del recorrido amarillo

Recoleta, Teatro Colón, Plaza de Mayo, Avenida de Mayo, Plaza del Congreso, Paseo de la Historieta, plaza Dorrego, La Bombonera, Caminito, Parque Lezama, Puerto Madero, Costanera Sur, Puente de la Mujer, Reserva Ecológica, Estación Fluvial, Galerías Pacífico, Av. 9 de Julio, Plaza San Martín, Parque Thays, Museo de Arquitectura y Diseño, MALBA, Planetario, Plaza Italia, Ecoparque, Plaza Julio Cortázar, Villa Crespo, Mercat, Distrito Arcos, Bosques de Palermo, Monumento de los Españoles y Museo Nacional de Bellas Artes.

Los buses cuentan con un sistema de Audioguía en 9 idiomas diferentes mediante auriculares disponibles a bordo.

Español

Inglés

Portugués

Alemán

Francés

Italiano

Chino

Japonés

Ruso

Recientemente, el Bus Turístico sumó una nueva parada a su recorrido: el emblemático barrio de Villa Crespo.

Bus turístico rojo. Foto: buenosairescitybus.com

Villa Crespo, la nueva parada

El barrio, conocido por su encanto de casas bajas y su atmósfera acogedora, se suma así a la ruta de este popular servicio que transporta a más de medio millón de pasajeros al año. La nueva parada se encuentra estratégicamente ubicada frente al Mercat, una de las atracciones más en boga del barrio, situada en Thames 747. Esto permite a los visitantes sumergirse en un ambiente que mezcla lo tradicional con lo moderno, y donde se puede disfrutar de todo: desde una vibrante vida nocturna hasta clases de tango y tiendas de cuero.

La incorporación de Villa Crespo al recorrido del Bus Turístico no es casualidad. Este barrio es un tesoro escondido que representa un crisol de culturas, donde se pueden encontrar desde antiguos cafés hasta modernos bares de cócteles.