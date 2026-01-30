Medialunas en Mar del Plata: los mejores lugares para disfrutar de este manjar
"La Feliz", uno de los sitios más concurridos del verano, tiene una gran propuesta gastronómica. Acá te recomendamos sitios imperdibles.
Con la temporada de verano 2026 en marcha, los argentinos buscan alternativas para vacacionar y Mar del Plata resulta uno de los destinos ideales para quienes amen el mar.
Además de ser una ciudad ideal para vacaciones, “La Feliz” ofrece una gran propuesta cultural y gastronómica para todo el año. Una de ellas son las medialunas, un mercado que creció mucho en el último tiempo.
En esta nota te recomendamos 4 lugares imperdibles para desayunar o merendar y disfrutar de las mejores medialunas.
Las mejores medialunas
SÃO
Con más de 70 años de historia. Su fundador, Ángel García, un inmigrante español que llegó a la Argentina con la visión de emprender en la gastronomía. Hay medialunas tradicionales y una amplia variedad de rellenas con abundante pastelera, crema de avellanas, dulce de leche, crema Bariloche, crema de pistachos, crema Marroc, entre otras. Las medialunas son pequeñas, húmedas y esponjosas.
Además de las medialunas, Sao ofrece una propuesta de cafetería moderna, con café frío y otros productos que complementan la experiencia gastronómica.
Dónde queda:
- SÃO Peatonal San Martín 2468
- SÃO Alfar Guillermo Magrassi 4995
- SÃO Güemes SAO Olavarría Olavarría 3002
- SÃO Constitución Av. Constitución 4298
- SÃO Chauvín Hipólito Yrigoyen 3192
- SÃO Luro Av. Pedro Luro 5550
- SÃO Playa Grande Biología, Playa Grande
- SAO Alem Leandro N Alem 3883
- SÃO Paseo Aldrey Sarmiento 2665
- SÃO Edison Av. Edison 1821
Tío Curzio
Frente mismo al mar, hay una casona tradicional en la que funciona desde hace años. Este destacado café y restaurante, fundado en 1965 por Curzio Benedetti junto a su mujer Franca, es hoy un símbolo de la ciudad.
Entre su variada oferta en el menú, se encuentran las medialunas rellenas de avellanas, chocolate, frutillas y pistacho. Su sello distintivo es el tamaño y la sensación de aire al morderlas.
Dónde queda: Av. Colón 846
La Fonte D’Oro
Con más de cinco décadas de historia en pastelería tradicional, desde que se estableció en la clásica esquina de San Martín y Córdoba. Hoy ofrece servicio de almuerzo y cena, la parada obligada es la hora del té o desayuno.
La principal característica de esta medialuna es el almíbar, un factor determinante en su sabor y aroma. Con un nivel de producción importante, están frescas y crocantes a toda hora.
Dónde queda:
- Av. Constitución 4802
- Yrigoyen y Libertad
- Yrigoyen y San martín
- Colón y Buenos Aires
- Güemes y Garay
- Urquiza y La Costa
- Alem y Formosa
- Pringles y Córdoba
- Luro e Independencia
- Córdoba y San Martín
- Paseo Sur
- Paseo Aldrey
- La Fonte + Lucciano’s
- Av. Luro y 180
- Playa Grande
- Av. Paso y Santa Fe
- Rawson Esquina Yrigoyen
- Independencia 2546
- General Roca casi Güemes
- Centro comercial Puerto
Vía Appia
Un negocio familiar que mantiene su espíritu. Pedro Montes, uno de los maestros pasteleros de Mar del Plata y el encargado de transmitir el oficio a las siguientes generaciones.
Las facturas salen a toda hora, aunque la gran estrella es la medialuna clásica que se cocina de la misma manera desde hace más tres décadas.
Dónde queda:
- Av. de los trabajadores 1585
- Av. paso y Rivas Parque Primavesi
- Córdoba y Alberti