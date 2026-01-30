SAO, las favoritas de muchos Foto: Instagram @saomedialunas

Con la temporada de verano 2026 en marcha, los argentinos buscan alternativas para vacacionar y Mar del Plata resulta uno de los destinos ideales para quienes amen el mar.

Además de ser una ciudad ideal para vacaciones, “La Feliz” ofrece una gran propuesta cultural y gastronómica para todo el año. Una de ellas son las medialunas, un mercado que creció mucho en el último tiempo.

En esta nota te recomendamos 4 lugares imperdibles para desayunar o merendar y disfrutar de las mejores medialunas.

Las mejores medialunas

SÃO

Con más de 70 años de historia. Su fundador, Ángel García, un inmigrante español que llegó a la Argentina con la visión de emprender en la gastronomía. Hay medialunas tradicionales y una amplia variedad de rellenas con abundante pastelera, crema de avellanas, dulce de leche, crema Bariloche, crema de pistachos, crema Marroc, entre otras. Las medialunas son pequeñas, húmedas y esponjosas.

Además de las medialunas, Sao ofrece una propuesta de cafetería moderna, con café frío y otros productos que complementan la experiencia gastronómica.

Dónde queda:

SÃO Peatonal San Martín 2468

SÃO Alfar Guillermo Magrassi 4995

SÃO Güemes SAO Olavarría Olavarría 3002

SÃO Constitución Av. Constitución 4298

SÃO Chauvín Hipólito Yrigoyen 3192

SÃO Luro Av. Pedro Luro 5550

SÃO Playa Grande Biología, Playa Grande

SAO Alem Leandro N Alem 3883

SÃO Paseo Aldrey Sarmiento 2665

SÃO Edison Av. Edison 1821

Tío Curzio

Frente mismo al mar, hay una casona tradicional en la que funciona desde hace años. Este destacado café y restaurante, fundado en 1965 por Curzio Benedetti junto a su mujer Franca, es hoy un símbolo de la ciudad.

Tío Curzio, ubicado en la mejor esquina de Mar del Plata. Foto: Instagram @tiocurzio_ok

Entre su variada oferta en el menú, se encuentran las medialunas rellenas de avellanas, chocolate, frutillas y pistacho. Su sello distintivo es el tamaño y la sensación de aire al morderlas.

Dónde queda: Av. Colón 846

La Fonte D’Oro

Con más de cinco décadas de historia en pastelería tradicional, desde que se estableció en la clásica esquina de San Martín y Córdoba. Hoy ofrece servicio de almuerzo y cena, la parada obligada es la hora del té o desayuno.

La Fonte D’Oro, un clásico que llegó para quedarse. Foto: Instagram @lafontedoro

La principal característica de esta medialuna es el almíbar, un factor determinante en su sabor y aroma. Con un nivel de producción importante, están frescas y crocantes a toda hora.

Dónde queda:

Av. Constitución 4802

Yrigoyen y Libertad

Yrigoyen y San martín

Colón y Buenos Aires

Güemes y Garay

Urquiza y La Costa

Alem y Formosa

Pringles y Córdoba

Luro e Independencia

Córdoba y San Martín

Paseo Sur

Paseo Aldrey

La Fonte + Lucciano’s

Av. Luro y 180

Playa Grande

Av. Paso y Santa Fe

Rawson Esquina Yrigoyen

Independencia 2546

General Roca casi Güemes

gral Roca casi Güemes

Centro comercial Puerto

Vía Appia

Un negocio familiar que mantiene su espíritu. Pedro Montes, uno de los maestros pasteleros de Mar del Plata y el encargado de transmitir el oficio a las siguientes generaciones.

Medialunas de Vía Appia. Foto: Instagram @viaappiamdp

Las facturas salen a toda hora, aunque la gran estrella es la medialuna clásica que se cocina de la misma manera desde hace más tres décadas.

Dónde queda: