SAO, las favoritas de muchos Foto: Instagram @saomedialunas

Con la temporada de verano 2026 en marcha, los argentinos buscan alternativas para vacacionar y Mar del Plata resulta uno de los destinos ideales para quienes amen el mar.

Además de ser una ciudad ideal para vacaciones, “La Feliz” ofrece una gran propuesta cultural y gastronómica para todo el año. Una de ellas son las medialunas, un mercado que creció mucho en el último tiempo.

En esta nota te recomendamos 4 lugares imperdibles para desayunar o merendar y disfrutar de las mejores medialunas.

Las mejores medialunas

SÃO

Con más de 70 años de historia. Su fundador, Ángel García, un inmigrante español que llegó a la Argentina con la visión de emprender en la gastronomía. Hay medialunas tradicionales y una amplia variedad de rellenas con abundante pastelera, crema de avellanas, dulce de leche, crema Bariloche, crema de pistachos, crema Marroc, entre otras. Las medialunas son pequeñas, húmedas y esponjosas.

Además de las medialunas, Sao ofrece una propuesta de cafetería moderna, con café frío y otros productos que complementan la experiencia gastronómica.

Dónde queda:

  • SÃO Peatonal San Martín 2468
  • SÃO Alfar Guillermo Magrassi 4995
  • SÃO Güemes SAO Olavarría Olavarría 3002
  • SÃO Constitución Av. Constitución 4298
  • SÃO Chauvín Hipólito Yrigoyen 3192
  • SÃO Luro Av. Pedro Luro 5550
  • SÃO Playa Grande Biología, Playa Grande
  • SAO Alem Leandro N Alem 3883
  • SÃO Paseo Aldrey Sarmiento 2665
  • SÃO Edison Av. Edison 1821

Tío Curzio

Frente mismo al mar, hay una casona tradicional en la que funciona desde hace años. Este destacado café y restaurante, fundado en 1965 por Curzio Benedetti junto a su mujer Franca, es hoy un símbolo de la ciudad.

Entre su variada oferta en el menú, se encuentran las medialunas rellenas de avellanas, chocolate, frutillas y pistacho. Su sello distintivo es el tamaño y la sensación de aire al morderlas.

Dónde queda: Av. Colón 846

La Fonte D’Oro

Con más de cinco décadas de historia en pastelería tradicional, desde que se estableció en la clásica esquina de San Martín y Córdoba. Hoy ofrece servicio de almuerzo y cena, la parada obligada es la hora del té o desayuno.

La principal característica de esta medialuna es el almíbar, un factor determinante en su sabor y aroma. Con un nivel de producción importante, están frescas y crocantes a toda hora.

Dónde queda:

  • Av. Constitución 4802
  • Yrigoyen y Libertad
  • Yrigoyen y San martín
  • Colón y Buenos Aires
  • Güemes y Garay
  • Urquiza y La Costa
  • Alem y Formosa
  • Pringles y Córdoba
  • Luro e Independencia
  • Córdoba y San Martín
  • Paseo Sur
  • Paseo Aldrey
  • La Fonte + Lucciano’s
  • Av. Luro y 180
  • Playa Grande
  • Av. Paso y Santa Fe
  • Rawson Esquina Yrigoyen
  • Independencia 2546
  • General Roca casi Güemes
  • gral Roca casi Güemes
  • Centro comercial Puerto

Vía Appia

Un negocio familiar que mantiene su espíritu. Pedro Montes, uno de los maestros pasteleros de Mar del Plata y el encargado de transmitir el oficio a las siguientes generaciones.

Las facturas salen a toda hora, aunque la gran estrella es la medialuna clásica que se cocina de la misma manera desde hace más tres décadas.

Dónde queda:

  • Av. de los trabajadores 1585
  • Av. paso y Rivas Parque Primavesi
  • Córdoba y Alberti