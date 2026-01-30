Termas de Dolores. Foto: termasdolores.com.ar

Las aguas termales son una alternativa ideal para aquellos que deseen relajar y brindarle al cuerpo la recuperación necesaria, o para quienes están cansados de los polos turísticos donde no se puede ni caminar por la cantidad de gente. El complejo de Dolores, con nuevos descuentos para jubilados, se ofrece como el escenario ideal para las vacaciones.

La propuesta es sencilla, pero también muy seductora: agua caliente, predio amplio, valores accesibles para todos los bolsillos y descuentos especiales para jubilados. La combinatoria resulta en una visita imperdible.

El Parque Termal de Dolores ocupa 44 hectáreas donde antes había una laguna. En la actualidad, incluye piscinas, sectores de descanso, áreas para caminar y mucha calma. Es un plan predilecto para adultos de la tercera edad, aunque también recibe familias.

Parque termal de Dolores. Foto: Municipalidad

El complejo funciona de jueves a martes, y el acceso a las instalaciones es desde las 10 de la mañana hasta las 7 de la tarde. Sin embargo, se aconseja ir temprano para disfrutar al máximo la estancia en el lugar y evitar la hora pico de gente durante la tarde.

Cuánto cuesta la entrada a las Termas de Dolores

Parque Termal Dolores. Foto: Instagram parquetermaldolores

Las entradas para no residentes tienen un valor de $17.500, pero los jubilados tienen un descuento que las deja en $14.400. En el caso de llegar con un contingente, el precio desciende hasta los $12.200

Menores de 3 años no pagan entrada, al igual que personas con discapacidad. Además, el estacionamiento cuesta $4.800.

Dónde alojarse en Dolores

Parque Termal Dolores. Foto: Instagram parquetermaldolores

El complejo termal ofrece una alternativa perfecta para aquellos que deseen disfrutar de una estadía completa en el predio. Se trata de un hotel dentro del lugar con equipación del más alto nivel para garantizar la comodidad de los visitantes.

Resort Spa Termal Dolores posee 91 habitaciones de categoría standard, superior y junior suite con vista al campo y a la laguna. Equipadas con: Sommier, Smart TV con cable, aire frío-calor, frigobar, escritorio, detectores de humo, línea telefónica DDN/DDI, cofre de seguridad y conectividad Wi-Fi en toda la superficie del hotel.

Además, dentro del complejo también se encuentran decenas de cabañas para alquilar, cada una con diferentes precios y comodidades, con el fin de ofrecer un alojamiento personalizado a cada visitante.