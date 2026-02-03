Festival Alienígena de Capilla del Monte. Foto: Festival Alienígena

Capilla del Monte aloja una fiesta que pareciera salida de otro planeta. Se trata del Festival Alienígena, que aterrizará en la ciudad el 6 de febrero y se extenderá hasta el 15 del mismo mes. A lo largo de 10 jornadas, se le rendirá culto a la cultura extraterrestre con espectáculos musicales, conferencias, cine, desfiles, actividades para las infancias y astroturismo.

Un cruce de creencias, curiosidades científicas y particularidades históricas permitió que la localidad conocida por hospedar el Cerro Uritorco, donde se supone que hubo avistamientos de OVNIs y presencia marciana, comience a explotar su fama de manera turística organizando festivales. Con el paso de los años, esta fiesta se consolidó como una de las principales propuestas para los visitantes.

Llega el Festival Alienígena 2026. Foto: Instagram / festivalalienigenaoficial.

El Festival Alienígena de Capilla del Monte es un oasis en el desierto para los amantes de la ciencia ficción. Un lugar donde se puede encontrar ufología, disfraces temáticos, ferias místicas, películas especializadas y mucho más.

Cuánto salen las entradas para el Festival Alienígena de Capilla del Monte

El festival alienígena tiene entrada libre y gratuita, por lo que el acceso al evento o a las distintas presentaciones a lo largo de los 10 días no tiene ningún costo.

Qué hacer en el Festival Alienígena

El evento comenzará con el desfile inaugural y espectáculos en el sector de 5 esquinas el viernes 6 de febrero. Al día siguiente, las primeras actividades del día serán una nueva jornada de desfile y premiación de disfraces. Habrá shows musicales de distintos estilos y tributos reconocidos por el público durante todo el día.

La fiesta extraterrestre de Capilla del Monte Foto: Municipio Capilla del Monte

El domingo 8, el evento se trasladará al Cine Teatro Enrique Muiño, para alojar una presentación musical con orquesta incluida que marcará el cierre del primer fin de semana del festival.

También habrá actividades pensadas para los más chicos, como las jornadas de recreación al aire libre en la calle Techada, con juegos y actividades lúdicas. Sin embargo, lo favorito para los niños será la fiesta temática de pintura fluorescente, donde se podrán diseñar y construir sus propios personajes con inspiración del más allá.

Un importante ciclo de conferencias y proyecciones, el plato fuerte del festival, se desarrollará durante la semana. Allí estarán presentes especialistas, investigadores y divulgadores que abordarán temáticas vinculadas a la cultura sideral.

La propuesta más novedosa del cronograma será la de astroturismo, que invita a vecinos y visitantes a observar el cielo nocturno en un entorno natural, integrando la experiencia turística con el espíritu místico y ufológico, que ya es marca registrada de Capilla del Monte.

Llega el Festival Alienígena 2025. Foto: Instagram / festivalalienigenaoficial.

Dónde es y cómo llegar al Festival Alienígena

Ubicado en la Provincia de Córdoba, a 109 kilómetros de la capital y 725 kilómetros de la ciudad de Buenos Aires.

Se puede viajar en automóvil particular con un viaje de unas 9 horas aproximadamente, o en micro de larga distancia. Para los ómnibus, los boletos cuestan 50 mil pesos y se tarda alrededor de 11 horas.

Por qué Capilla del Monte es conocida por los OVNIs

La vinculación entre la ciudad cordobesa y la vida más allá del planeta Tierra cuenta con una larga historia. Desde épocas previas a la conquista española, los pueblos originarios de la zona rendían culto al Cerro Uritorco.

Sin embargo, durante la década del 80 su fama aumentó vertiginosamente. En el año 1986, el Gobierno local difundió imágenes de una del Cerro El Pajarillo donde la vegetación se veía quemada. La versión oficial responsabilizaba a los habitantes de otro planeta por el impacto sobre el ambiente.

En 1983, el rosarino Angel Acoglanis expuso una teoría según la cual, debajo del cerro Uritorco y alrededores, yace una ciudad alienígena subterránea llamada Erks.

Las teorías han sido explicadas por científicos, investigadores y especialistas, pero los rumores se obstinan en permanecer.