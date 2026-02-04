El pueblo que enamora con su calma, tranquilidad y tradición Foto: Prensa Rocha

Uruguay se ofrece como una alternativa cercana, con escenarios distintos y destinada a las personas que priorizan el descanso, el contacto con la naturaleza y las experiencias pueblerinas y lugareñas. La combinación de playas, sierras y pequeños parajes posiciona al país como una opción atractiva para los jubilados que buscan escapadas cortas pero encantadoras.

En este mapa de pequeños pueblos cautivadores, 19 de abril, ubicado en el departamento de Rocha, logró consolidarse como un lugar digno de visitar gracias a su vida comunitaria, su fuerte impronta tradicional y sus costumbres que impregnan la pared de cada casa, balcón o edificio.

La cercanía que tiene con Montevideo y Buenos Aires la vuelve una opción ideal para conocer en auto y recorrer sus calles sin apuro.

Cómo es 19 de abril

19 de abril está ubicado junto al arroyo Chafalote, y cuenta con una población que a duras penas alcanza los 200 habitantes. Su reducida escala permite recorrer la ciudad a pie y apreciar sus construcciones que remiten a la época colonial.

Los puntos más atractivos del pueblo son la Laguna de Castillos y el Parque protegido Laguna de Rocha. Estos sitios ofrecen vistas atractivas y la posibilidad de relajarse al aire libre, reforzando el perfil del pueblo como destino vinculado al descanso, la paz y la naturaleza.

Sin lugar a dudas, la cultura juega un papel importante en 19 de abril. A lo largo del año, el pueblo hospeda diferentes festividades como la Fiesta Criolla, en marzo; las Hogueras de San Juan, en junio; y la Fiesta de la Primavera Gaucha, en septiembre. Cada evento permite mostrar las costumbres, música y expresiones propias de la zona.

Otro rasgo típico e inconfundible de la localidad es su identidad artística. Antiguamente conocido como chafalote, el pueblo encontró en el arte una forma de preservar su memoria y convertirse en un paraje bien valorado por los turistas.

El proyecto Chafaloarte y Proyecto de Teresa dieron origen a decenas de murales que retratan oficios, cuentan historias y reflejan la vida cotidiana de los lugareños. La ciudad se fue convirtiendo en una verdadera galería de arte a cielo abierto.

Cómo llegar a 19 de abril en Uruguay desde CABA

Para llegar a 19 de Abril desde la Ciudad de Buenos Aires en auto, el recorrido más directo y utilizado es el que une CABA con Gualeguaychú a través de las rutas nacionales 9 y 12. Este trayecto cubre unos 230 kilómetros y se completa en aproximadamente tres horas.

Una vez que cruzás el puente y llegás a Fray Bentos, el camino continúa por territorio uruguayo tomando la Ruta 3 rumbo al sur hasta empalmar con la Ruta 11, que más adelante conecta con la Ruta 8. Desde allí, la vía más práctica es seguir por la Ruta 9.

A partir de eso, solo hay que mantenerse sobre la Ruta 9 hasta llegar al kilómetro 235, punto en el que se debe doblar por la calle Sauce para ingresar finalmente al pueblo de 19 de Abril. Este acceso es fácilmente identificable y forma parte del corredor que conecta Montevideo con Brasil.