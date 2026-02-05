La mejor escapada para comer empanadas en Buenos Aires Foto: Instagram @turismo.marchiquita

Cuando llega el momento de tomarse un respiro de la rutina, muchos argentinos buscan escapadas cortas cerca de Buenos Aires que permitan relajarse sin alejarse demasiado. Playas tranquilas, reservas naturales y propuestas gastronómicas únicas aparecen entre las opciones más elegidas. Dentro de ese abanico, existe un pequeño destino bonaerense que todavía conserva el encanto de lo simple y lo tradicional, y que en los últimos años se volvió famoso por una especialidad irresistible: sus empanadas caseras.

Este rincón costero, rodeado de naturaleza y aire puro, es ideal para quienes buscan desconectarse, disfrutar del silencio, y al mismo tiempo, probar sabores auténticos elaborados por manos locales con recetas heredadas de generación en generación.

Santa Elena, un hermoso paraíso Foto: Instagram @turismo.marchiquita

Santa Elena, el secreto mejor guardado de Mar Chiquita

A pocos kilómetros de Mar del Plata se encuentra Santa Elena, una localidad del partido de Mar Chiquita que sorprende por su tranquilidad y su entorno agreste. Su ubicación, a orillas del Atlántico y muy cerca de la famosa laguna de Mar Chiquita, le otorga una esencia única que combina mar, dunas, bosques y vida silvestre.

Lejos del movimiento de los balnearios más concurridos, Santa Elena se mantiene como un destino sereno, ideal para caminatas costeras, pesca, descanso y contacto directo con la naturaleza. Sus playas son amplias, de arena suave y rodeadas de vegetación autóctona, creando un paisaje perfecto para disfrutar del sol y de atardeceres que parecen pintados.

En enero se celebra la Fiesta de la Empanada Costera Foto: Instagram @turismo.marchiquita

Actividades para disfrutar en un entorno natural

Los visitantes encuentran en Santa Elena un equilibrio perfecto entre ocio y aventura. Se pueden recorrer senderos que bordean el mar, observar aves típicas de la zona, practicar pesca deportiva o simplemente descansar frente al sonido de las olas. En temporada alta también se organizan ferias artesanales y eventos al aire libre que mantienen vivo el espíritu comunitario del lugar.

Gracias a su cercanía con otros centros turísticos como Mar del Plata y Santa Clara del Mar, Santa Elena también es un punto estratégico para quienes desean combinar tranquilidad con opciones urbanas más movidas.

Un destino para comer bien: la fiesta que la volvió famosa

La gastronomía es uno de los mayores atractivos del pueblo. Los restaurantes y paradores de la zona ofrecen pescados frescos, mariscos y platos típicos preparados de manera artesanal. Pero la estrella indiscutida es la empanada, que tiene un festejo propio que cada año convoca a más turistas: la tradicional Fiesta de la Empanada.

Durante esta celebración, vecinos, cocineros y visitantes comparten recetas, degustaciones, concursos y espectáculos que giran en torno a este clásico de la cocina argentina. Las empanadas se elaboran con técnicas tradicionales y rellenos que mezclan sabores del mar y de la región, convirtiéndose en un sello distintivo de Santa Elena.

Un destino poco conocido en la Costa Atlántica Foto: Instagram @turismo.marchiquita

Cómo llegar a Santa Elena

Santa Elena se encuentra cerca del kilómetro 501 de la Ruta Provincial 11, a unos 14 km de Mar del Plata. Desde CABA, el recorrido es de aproximadamente 450 km por la Autovía 2 y luego por rutas costeras que conectan con el partido de Mar Chiquita.