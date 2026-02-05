Pueblitos en Buenos Aires. Foto: Freepik

Las escapadas de fin de semana son una excelente opción para desconectarse del ritmo de la Ciudad de Buenos Aires, especialmente para los jubilados que buscan recorrer otros rincones de la provincia con encanto propio. En ese sentido, hay localidades que combinan historia, paisajes naturales y propuestas gastronómicas, ideales para descansar y cambiar de aire.

A continuación, presentamos tres pueblos que, sin ser de los más conocidos, ofrecen experiencias auténticas para relajarse y recargar energías.

Tres destinos ideales para jubilados a pocos kilómetros de CABA

Estos tres pueblos ofrecen una excelente alternativa para quienes desean un descanso sin alejarse demasiado. Con propuestas que combinan historia, cultura y gastronomía, Alsina, Pardo y Capitán Sarmiento invitan a descubrir el encanto del interior bonaerense en un entorno relajado y lleno de tradiciones.

La localidad de Pardo, en Las Flores. Foto: lasflores.tur.ar

1. Alsina (Baradero)

A poco más de 200 kilómetros de la Ciudad de Buenos Aires, Alsina es un pequeño pueblo que conserva la tranquilidad y el encanto del pasado. Con calles serenas y construcciones antiguas, se convirtió en un destino ideal para quienes buscan relajarse sin grandes multitudes alrededor.

Alsina, pueblo. Foto: Wikipedia.

Alsina pertenece al partido de Baradero, una localidad con fuerte arraigo histórico y cultural, ubicada a orillas del río Baradero, que desemboca en el Paraná. Este entorno ofrece actividades como paseos en bote y pesca, sumando un atractivo natural a la propuesta turística.

El Museo Histórico Municipal Alejandro Barbich es otro de los imperdibles del lugar, donde los visitantes pueden recorrer exposiciones de objetos coloniales y obras de arte de artistas nacionales. Además, Baradero es reconocido por su producción artesanal de quesos, dulces y aceites, lo que brinda una experiencia gastronómica única para quienes buscan sabores regionales.

2. Pardo (Las Flores)

Para los amantes de la literatura y la serenidad rural, Pardo es un destino ideal. Ubicado en el partido de Las Flores, este pequeño pueblo se caracteriza por su paisaje y su atmósfera tranquila.

Pardo, pueblo. Foto: Facebook Pardo Auténtico.

Es reconocido por haber sido el lugar donde el escritor Adolfo Bioy Casares encontró inspiración para su obra La invención de Morel (1940), considerada una de las novelas más importantes del siglo XX.

En su estancia familiar “Rincón Viejo”, Bioy Casares pasaba largas temporadas escribiendo y disfrutando de la paz del campo. Hoy en día, Pardo conserva su esencia rural, con caminos de tierra y vistas panorámicas perfectas para explorar a pie o en bicicleta.

3. Capitán Sarmiento

Otro destino ideal para una escapada breve es Capitán Sarmiento, una localidad con un gran pasado histórico y cultural. Considerada la cuna de la bandera bonaerense, este pueblo alberga una antigua estación de tren que hoy funciona como museo, donde se exhiben piezas que narran la historia ferroviaria de la región.

Capitán Sarmiento, en Buenos Aires. Foto: Facebook / Parque Natural Capitán Sarmiento.

Uno de los atractivos más destacados es El Pobre Gaucho, una pulpería restaurada que recrea la atmósfera de principios del siglo XX. En este establecimiento, los visitantes pueden disfrutar de una experiencia gastronómica auténtica con platos típicos como empanadas, carnes asadas y postres caseros, todo en un ambiente que evoca la tradición criolla.