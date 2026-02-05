Los 5 juegos de playa más elegidos por los argentinos para las vacaciones de verano:

Los 5 juegos de playa más elegidos por los argentinos. Foto: Unsplash

El verano en la costa tiene una postal que se repite año tras año: reposeras mirando al mar, sombrillas clavadas en la arena y ese clima ideal para compartir juegos al aire libre. En las vacaciones, familias y grupos de amigos encuentran en la playa el escenario perfecto para divertirse sin gastar de más.

Con una pelota, un par de paletas o simplemente algo de ingenio, surgen actividades que atraviesan generaciones y se renuevan cada temporada. Algunas propuestas ponen a prueba la destreza individual, otras apuestan al trabajo en equipo, pero todas comparten algo en común: son el plan perfecto para las tardes frente al océano.

Los 5 juegos de playa más elegidos de la Argentina

Fútbol-tenis

El fútbol-tenis es uno de los juegos favoritos de los argentinos para disfrutar con amigos y una pelota. Foto: Unsplash

Este juego combina lo mejor del fútbol y el tenis. Se traza una línea imaginaria en la arena y el objetivo es pasar la pelota al otro lado sin usar las manos. Es una actividad que convoca a chicos, jóvenes y adultos por igual.

Tenis de playa

El tenis de playa es para un público más mayor y solo hace falta dos paletas y una pelota. Foto: Unsplash

Con solo dos paletas y una pelota chica, este clásico se arma en minutos. Se puede jugar en duelos mano a mano o en parejas, y su mayor ventaja es que no necesita cancha: cualquier tramo de arena sirve para empezar el desafío.

Tejo

El tejo, un clásico del verano y la playa. Foto: Wikipedia

Muy asociado a las vacaciones familiares, el tejo reúne a grandes y chicos. No exige esfuerzo físico y, en los últimos años, hasta se organizaron torneos en distintas playas del país.

Vóley

El vóley requiere de al menos cuatro personas y combina movimientos con saltos. Foto: Unsplash

Cuando hay red y espacio suficiente, el vóley no puede faltar. Es una de las opciones preferidas por grupos grandes: tiene coordinación, movimiento y espíritu de equipo.

Frisbee

El frisbee puede jugarse entre dos personas y, también, con tu propia mascota. Foto: Unsplash

No ocupa lugar en el bolso y se adapta a cualquier edad. El frisbee es perfecto para jugar cerca del agua, en pareja, en grupo o incluso con tu mascota. Ideal para moverse un poco y disfrutar del paisaje.

El nacimiento del tejo en la Argentina

El tejo nació en Mar de Ajó a mediados del siglo XX, cuando veraneantes y vecinos empezaron a cavar un hoyo en la arena y a usar discos de hierro o bronce para improvisar partidas. El contexto ayudó: arena firme, playas amplias y turismo familiar hicieron que la idea prendiera rápido. No hacía falta más que dos tejos y un círculo marcado.

Desde allí, se expandió por toda la Costa Atlántica y luego al resto del país. Actualmente, se juega también en plazas, parques y patios, aunque la playa sigue siendo su escenario natural. Con el tiempo se consolidaron reglas informales que varían según la zona o el grupo.

El tejo nació en Mar de Ajó a mediados del siglo XX. Foto: Wikipedia

¿Cómo se juega al tejo?

El objetivo es simple: acercar el tejo lo más posible al blanco, que puede ser un círculo, una línea o un pequeño hoyo. Se juega de a uno o en parejas, con turnos alternados y distancias que suelen rondar entre 8 y 10 metros.

La forma de puntuar cambia según el acuerdo previo: algunos suman puntos por rondas, otros ganan directo con el tejo más cercano, y si entra en el hoyo, el festejo es inmediato.