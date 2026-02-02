La playa más tranquila de Mar del Plata ideal para jubilados. Foto: Imagen generada con IA por Canal 26

Mar del Plata, la ciudad insignia del verano y una de las más elegidas por los jubilados, es más que solo gente, amontonamiento y costas por las que no se puede caminar. De hecho, las mejores playas de La Feliz según los lugareños, son aquellas alejadas de la masa, que permiten disfrutar de espaciosas porciones de arena, tranquilidad en la reposera y una vista limpia y sin obstáculos al mar.

Playa Serena, así es su nombre, se destaca por ser la más tranquila, la más limpia y la menos concurrida de las playas céntricas. Ubicada al sur del faro, la clave está en que atrae visitantes que prefieren descansar, caminar por la orilla y pasar largas horas frente al mar, sin preocuparse por la sombrilla, la música ni otras interrupciones.

A pesar de su característica paz, La Serena no es una playa aislada del mundo, y ese es otro punto clave. Se trata de un balneario bien organizado, con paradores gastronómicos y espacios pensados para actividades recreativas. Sin embargo, la tranquilidad es la premisa fundamental y mandamiento inquebrantable del lugar, por lo que es una de las más elegidas por los turistas de la tercera edad.

Mar del Plata Foto: NA

Lo que termina por seducir a los visitantes es la limpieza. A diferencia de otras playas más céntricas, donde la mugre se acumula y ocupa el ambiente, en La Serena, al ser menos concurrida que otras, la arena se mantiene en mejor estado y el agua es más clara.

Qué hacer en La Serena, la playa favorita de los marplatenses

Por último, cuenta con una serie de actividades que son bien valoradas por quienes la conocen, y permiten una estadía que garantiza 100% de diversión para todas las edades.

Caminatas y deportes de playa en sectores amplios y despejados.

Clases de yoga y actividades al aire libre en horarios de menor sol.

Surf y bodyboard en un entorno más controlado y menos saturado.

Balnearios tranquilos, sin música fuerte ni animaciones invasivas.

Cómo llegar a La Serena

Dentro de Mar del Plata, lo más directo es agarrar la Avenida de los Trabajadores y continuar por la Ruta Provincial 11, dejando atrás el complejo de Punta Mogotes y el Faro. Es un viaje de unos 20 minutos si el tránsito está tranquilo. Una vez que cruzás la zona del Faro, el paisaje se vuelve más agreste y Playa Serena te recibe con su ritmo relajado.

En colectivo se puede llegar. Hay que tomarse alguno de los colectivos que van hacia las playas del sur, como el 221, 511 O 501. Casi todos pasan por la zona céntrica de la ciudad y se tarda unos 40 minutos.