“Paleontólogos en la Arena”: una experiencia turística para descubrir fósiles en Las Grutas. Foto: Instagram / museolorenzoscagliamgp.

Las Grutas volvió a innovar en su propuesta turística de verano con una actividad que combinó ciencia, juego y naturaleza. Bajo el nombre “Paleontólogos en la Arena”, el tradicional balneario rionegrino ofreció una experiencia educativa y recreativa que permitió a familias, niñas y niños descubrir el fascinante mundo de los dinosaurios en plena playa.

La iniciativa, impulsada por la Secretaría de Cultura de la Provincia de Río Negro, se desarrolló durante la temporada y se convirtió rápidamente en una de las propuestas más atractivas para el turismo familiar. La actividad propuso transformar la costa en un espacio de exploración, donde los participantes pudieron sentirse paleontólogos por un día mientras aprendían sobre el pasado prehistórico de la región.

“Paleontólogos en la Arena”: una experiencia turística para descubrir fósiles en Las Grutas. Foto Wikipedia.

Turismo en la Patagonia: la propuesta educativa en Las Grutas que mezcla playa y paleontología

La experiencia comenzaba con una charla introductoria a cargo de especialistas, en la que se brindaba información sobre los dinosaurios que habitaron el territorio patagónico y sobre el trabajo que realizan los científicos dedicados a la paleontología. Este primer acercamiento permitió contextualizar la actividad y despertar el interés de grandes y chicos antes de iniciar la búsqueda.

“Paleontólogos en la Arena”: una experiencia turística para descubrir fósiles en Las Grutas. Foto: Instagram / museolorenzoscagliamgp.

Luego, los participantes ingresaban a un sector delimitado de la playa para realizar una exploración guiada en la arena. Allí encontraban réplicas de fósiles elaboradas mediante tecnología 3D, desarrolladas por el Museo Provincial Carlos Ameghino de General Roca, lo que aportó un fuerte componente didáctico y científico a la propuesta.

Entre las piezas que más llamaron la atención se destacaron un fémur de saurópodo, dinosaurios herbívoros de gran tamaño; fragmentos del Aerotitan, un reptil volador prehistórico; y restos del Witeraptor, un dinosaurio carnívoro cuya reconstrucción casi completa despertó gran curiosidad entre los participantes.

“Paleontólogos en la Arena” logró enriquecer la experiencia de disfrutar la playa desde una perspectiva diferente, integrando el ocio con el aprendizaje y el contacto con el entorno natural. Su carácter participativo y educativo la convirtió en una opción ideal para familias que buscan actividades alternativas durante las vacaciones de verano.

“Paleontólogos en la Arena”: una experiencia turística para descubrir fósiles en Las Grutas. Foto: Instagram / museolorenzoscagliamgp.

La propuesta formó parte de un circuito cultural y recreativo que recorrió distintos puntos de la costa rionegrina, como Playas Doradas, Las Grutas y San Antonio Oeste, contribuyendo a fortalecer el posicionamiento del Golfo San Matías como un destino que combina naturaleza, cultura y propuestas innovadoras.

Además de su valor turístico, la experiencia tuvo como objetivo difundir la importancia del patrimonio paleontológico de Río Negro, una provincia reconocida a nivel nacional e internacional por la relevancia de sus hallazgos científicos.

Con iniciativas de este tipo, Las Grutas continúa consolidándose como uno de los destinos más elegidos de la Patagonia, sumando actividades que amplían la oferta turística, promueven el aprendizaje y fomentan el disfrute responsable del entorno natural.

Cómo llegar a Las Grutas, en Río Negro