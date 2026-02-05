Una ciudad que enamora con su calma, historia y tradición. Foto: Gobierno Los Reartes

Un destino oculto en la provincia de Córdoba garantiza tranquilidad y relajación durante la temporada de vacaciones. Con frondosas sierras y transparentes ríos, esta localidad enamora a quienes la visitan, pero pasa por debajo del radar turístico y permite disfrutar de un verano sin bochinche ni multitudes, ideal para adultos de la tercera edad que buscan descansar.

Se trata de Los Reartes, en el corazón del Valle de Calamuchita. La historia de este pueblo comenzó en el siglo XVIII, y desde entonces conserva una estirpe que lo distingue del resto de pueblos serranos.

Lo cierto es que la ciudad no es para aquellos que disfruten los paseos de compras, los grandes complejos turísticos ni los lugares amuchados. Enamora a los turistas por su calma, su contacto pleno con la naturaleza y su impronta clásica y tradicional.

La ciudad cuenta con un casco histórico con una antigua capilla que data de 1815, considerada una de las más antiguas del valle. Sin embargo, durante los meses más cálidos del año, la vida del pueblo gira en torno al río Los Reartes, que define el ritmo de vida en este pequeño pero encantador paraje.

Las playas naturales se extienden a lo largo de la ribera y ofrecen sombra, arena fina y agua transparente. En toda su extensión, el pueblo ofrece escenarios ideales para distenderse y descansar.

Por otro lado, la oferta gastronómica encaja de manera perfecta con la identidad lugareña: parrillas, casas de comida regional, cervecerías artesanales y pequeños espacios de té emplazados en patios abiertos o construcciones antiguas.

Qué hacer en Los Reartes

Los atractivos del pueblo giran en torno al río y la vida silvestre. Sin embargo, no por eso carecen de variedad, accesibilidad y diversión:

Visitar alguna de las playas del río es la atracción principal. Arena fina, piedras y aguas claras combinan a la perfección con débiles correntadas y de poca profundidad.

Otra actividad que enamora a los visitantes es el senderismo a través de caminos rurales y costeros que atraviesan el entorno del valle serrano. Existen alternativas accesibles para todas las edades y de duración larga, intermedia o corta.

Conocer la historia de la localidad visitando alguno de sus edificios históricos, como la antigua capilla o pulperías de un siglo de antigüedad, donde además se pueden comer platos regionales tradicionales.

Cómo llegar a Los Reartes desde Buenos Aires

En el caso de viajar en auto, la ruta más directa es tomar la RN 9 (Autopista Buenos Aires - Rosario - Córdoba) hasta Villa María, y desde ese lugar desviarse por la RP 2 y luego la RP 5 para entrar al Valle de Calamuchita. Se trata de un recorrido de 752 kilómetros y un poco más de 8 horas de viaje

Si opta por llegar en micro, lo ideal es tomar un servicio desde Retiro hasta Villa General Belgrano y, una vez en la terminal, completar el trayecto con un taxi o colectivo local en un viaje de apenas 15 minutos. Los boletos cuestan alrededor de $75.000.