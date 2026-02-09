El emblemático hotel de la Costa Atlántica que desapareció sin dejar rastro. Foto: Gemini IA.

Mar del Sur es un lugar de la Costa Atlántica reconocido por su tranquilidad, pero esa calma no implica que no tenga historias extraordinarias para contar. Desde el sueño de convertirse en Mar del Plata, allá por 1890, cuando nació la idea de crear un pueblo balneario que se transformara en el “gran Balneario Argentino”, hasta el tenebroso hotel Boulevard Atlántico, rodeado de leyendas de fantasmas. Sin embargo, existe un hecho aún más antiguo que permanece enterrado bajo la arena desde hace más de 100 años: el Hotel Mar del Sud.

Cuando se fundó oficialmente el pueblo de Mar del Sur en 1889, en una zona de campos vírgenes, se construyó un hotel con el mismo nombre que solo funcionó durante un tiempo. Luego, fue tragado por la tierra.

Hotel Mar del Sud. Foto: Archivo: MMPH

Este hotel dio origen al nombre del pueblo y, además, se convirtió en el primer punto turístico del sur atlántico bonaerense, donde la Argentina aristocrática del siglo XIX solía veranear, más allá de Mar del Plata. Actualmente, la construcción es una montaña de arena y escombros que se encuentra a dos kilómetros de la única calle asfaltada del pueblo.

A diferencia del gigantesco Hotel Boulevard Atlántico, que aún hoy permanece en pie, el Hotel Mar del Sud tenía una sola planta, debido a las dificultades del clima, caracterizado por fuertes sudestadas.

Hotel Mar del Sud. Foto: Archivo: MMPH

Ubicado a metros de la orilla, en medio de un desierto con vista al mar y cerca de un arroyo que hoy está seco, muchos dicen que el histórico hotel en realidad nunca existió. Otros dicen que se lo llevó una ola.

Sin embargo, los registros del urbanista Pedro Bovet, fechados en 1911, confirmaron su existencia y también su lenta agonía: "Agoniza semienterrado otro edificio destinado a hotel. Las arenas ya entran por las ventanas y salen por las puertas; las habitaciones son sótanos, el edificio se encorva y sucumbe. Quise interrogar, abrumado por mi soledad, pero el guardián no estaba. Sin duda, esa desolación le pesaba también", decía la descripción del especialista en movimientos de médanos en un informe presentado al Congreso Forestal Frutal de la provincia de Buenos Aires en 1911.

Hotel Mar del Sud. Foto: L. Clavero

Su descubrimiento en el siglo XXI

La historia de su redescubrimiento quedó plasmada en el libro Hotel Mar del Sud, un misterio bajo la arena, donde se reconstruye cómo el documentalista Laureano Clavero, antiguo vecino del pueblo, inició una búsqueda de las ruinas en el territorio. En paralelo, el arquitecto especializado en patrimonio Pablo Grigera se dedicó a rastrear y analizar documentación histórica que permitiera sostener la investigación.

“Un gran hotel construido sobre las dunas de la extensa y solitaria Pampa argentina desapareció a finales del siglo XIX casi sin dejar rastro. Con el paso de los años se transformó en una leyenda que generó una inmensa cantidad de historias alrededor de su repentina evaporación. Muchos llegaron a asegurar que aquel edificio nunca existió y que las fábulas en torno a él eran producto del imaginario colectivo. Algunos pobladores aseguraban tener en su poder piezas que habrían pertenecido al hotel. Pero los vestigios nunca aparecieron y la leyenda se fue apagando con el paso del tiempo. Esta es la historia del Hotel Mar del Sud que se mantuvo oculto bajo la arena durante más de un siglo y que el trabajo de casi una década hizo posible su descubrimiento en el siglo XXI”, dice la reseña.

Hotel Mar del Sud. Foto: Archivo: P. Grigera

En la actualidad, con el aval de los archivos históricos y el relevamiento de restos materiales encontrados en el lugar, los mismos investigadores avanzaron un paso más: reconstruyeron digitalmente la fachada del hotel con ayuda de inteligencia artificial, simularon su proceso de deterioro y sumaron nueva información que amplía y refuerza el hallazgo original.