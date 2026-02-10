Bouncer, el nuevo juego de playa que es furor en las vacaciones de verano 2026. Foto: Gentileza Infobae

Cada verano trae sus propias modas a la arena, pero esta temporada hay una que se repite en distintas playas de la Costa Atlántica y no pasa desapercibida.

Jóvenes, familias y grupos de amigos ya sumaron a su rutina playera un nuevo juego que viene ganándole terreno a los clásicos como el fútbol-tenis o tenis de playa.

Bouncer: qué es y cómo se juega

Bouncer es una propuesta que combina la destreza del fútbol con la dinámica del vóley. ¿Lo mejor? No requiere equipamiento sofisticado ni grandes habilidades deportivas, lo que lo convierte en una opción ideal para jugar en las vacaciones y contextos relajados.

Bouncer es una propuesta que combina la destreza del fútbol con la dinámica del vóley. Foto: Gentileza Infobae

Para jugarlo se instala una red tensada sobre la arena. Los jugadores deben golpear la pelota para que rebote hacia el campo contrario, usando tanto manos como pies, siempre con un objetivo claro: que no toque el suelo. Puede jugarse en equipos o de manera individual.

La simple premisa de mantener la pelota en el aire con toques coordinados fue clave para que Bouncer se transformara en un verdadero fenómeno playero, capaz de atraer a veraneantes de todas las edades.

Bouncer se transformó en un fenómeno playero, capaz de atraer a veraneantes de todas las edades. Foto: Gentileza Infobae

Además, su reglamento flexible permite que personas con distintos niveles de experiencia se sumen sin problemas, priorizando lo lúdico y social por sobre lo competitivo.

Las reglas básicas de Bouncer

Se coloca una red elevada en la arena, formando dos lados opuestos.

El objetivo es golpear la pelota y hacer que rebote sobre la estructura y llegue al lado contrario sin que toque la arena.

Cada jugador debe tocar la pelota al menos una vez antes de enviarla al lado contrario.

La pelota puede tocarse con pies, pecho o manos.

Si la pelota cae o se excede el límite de toques, se concede un punto al adversario.

¿Quiénes son los creadores de Bouncer?

Detrás de esta idea están Ariel (jubilado), su hermano Emiliano (programador) y Maximiliano (exfutbolista y entrenador), tres amigos de Temperley que impulsaron el juego desde la pasión por el deporte y la recreación.

Emiliano, Ariel y Maximiliano, los creadores de Bouncer. Foto: Gentileza Infobae

Según cuentan, Bouncer no solo mejora la coordinación y la técnica, sino que también es un excelente ejercicio físico. Tal es su crecimiento que ya se incorporó a rutinas de entrenamiento en escuelas de fútbol, básquet y hockey, además de ser furor en la costa.