Un homenaje a Boca Juniors y a los platos caseros abundantes:

Bodegón Jugador N12. Foto: Instagram/bodegon.jugadorn12

En pleno corazón de Puerto Madero se encuentra uno de los bodegones más exclusivos de la zona. Se trata del Bodegón Jugador N°12, que se convirtió en uno de los más elegidos por los comensales porque supo combinar el espíritu clásico del bodegón argentino con una ubicación privilegiada.

Con platos abundantes, sabores bien caseros y una carta pensada para compartir, este local gastronómico se vuelve una opción elegida tanto para los hinchas de Boca Juniors como para los turistas o visitantes que desean conocer el lugar.

Qué menú ofrece el Bodegón Jugador N°12

El menú recorre los clásicos infaltables de la cocina porteña: carnes, pastas, milanesas y guarniciones, siempre con una impronta tradicional. La atención cálida y el clima descontracturado refuerzan la idea de un bodegón moderno, donde lo importante es sentarse a la mesa y disfrutar.

La carta recorre los infaltables de la gastronomía local. Entre los platos más pedidos se destacan las milanesas XL, que pueden pedirse clásicas o de distintos gustos, con precios que rondan los $40.000 a $50.000, ideales para compartir. Las pastas caseras, como los ravioles con distintas salsas, se ubican entre los $20.000 y $25.000, con salsas tradicionales y porciones rendidoras.

Las carnes también ocupan un lugar central: cortes como bondiola, lomo o bife de chorizo con guarnición se ofrecen desde los $48.000, manteniendo una relación precio-calidad competitiva para la zona.

Dónde queda el bodegón de Boca y cómo llegar desde La Boca

El Bodegón Jugador N°12 se encuentra ubicado en Av. Alicia Moreau de Justo 1738, en el barrio porteño de Puerto Madero, y se puede llegar desde La Boca de la siguiente forma:

En transporte público:

Se puede tomar un colectivo que circule por Avenida Almirante Brown o Regimiento de Patricios en dirección al centro y bajar cerca del Metrobus del Bajo o en la zona de San Telmo. Desde allí, Puerto Madero queda a pocas cuadras a pie, ingresando por Avenida Alicia Moreau de Justo, donde se encuentra el bodegón. El viaje suele demorar entre 15 y 25 minutos, según el recorrido y el tránsito.

En auto:

El trayecto más directo es salir de La Boca por Avenida Pedro de Mendoza hacia el norte y continuar hasta empalmar con Avenida Alicia Moreau de Justo. Desde allí, solo resta avanzar por esa avenida hasta el sector gastronómico de Puerto Madero. El recorrido demanda alrededor de 10 a 15 minutos, aunque en horarios pico puede extenderse. En la zona hay estacionamientos privados y algunas opciones para dejar el auto en la vía pública.

Los horarios de atención son los siguientes:

Domingos a jueves: de 11:30 a 00:30 horas

Viernes y sábados: de 11:30 a 1:30 horas

Se recomienda reservar con anticipación, especialmente cuando hay algún partido, a través del Instagram oficial del bodegón (@bodegon.jugadorn12), ya que mayormente hay mucha demanda.