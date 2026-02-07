Parador Konex 2026. Foto: Prensa EMI.

Buenos Aires vuelve a confirmar que el verano también se vive a pleno en la ciudad. Tras un enero exitoso que reunió música, público y noches cálidas en su emblemático patio, el Parador Konex anunció su grilla de febrero y marzo 2026, con una programación que combina recitales en vivo, fiestas temáticas y propuestas culturales que ya se consolidaron como un clásico de la temporada porteña.

El ciclo que se lleva adelante en el Centro Cultural Konex ubicado en calle Sarmiento 3131 en el barrio del Abasto, se afianza como uno de los planes más elegidos para quienes buscan disfrutar del verano sin salir de la ciudad. Música, baile y experiencias compartidas marcan el pulso de una propuesta pensada para públicos diversos y con una fuerte impronta al aire libre.

El verano se vive en Buenos Aires: todas las fechas de Parador Konex en febrero y marzo 2026

Entre los eventos destacados de febrero se encuentra la Fiesta Poppa!, que se realizará el 14 de febrero en el marco de FLECHAZO. La jornada propone celebrar todos los tipos de amor en una noche de pop, karaoke comunitario y canciones que invitan a cantar sin prejuicios, en un ambiente festivo y participativo.

La agenda continúa el 20 de febrero con la presentación de Winona Riders, que llegará al Parador Konex con un show de doble set, el segundo que realiza en este espacio. La banda promete una noche intensa, reafirmando su vínculo con el público porteño y con uno de los escenarios más convocantes del verano.

El cierre del mes tendrá dos fechas clave. El 27 de febrero, Estelares volverá a subirse a un escenario de Buenos Aires para reencontrarse con su público y recorrer un repertorio que ya forma parte del cancionero del rock argentino.

Al día siguiente, el 28 de febrero, será el turno de Juana Molina, quien presentará en vivo las canciones de Doga (2025), su último disco, en un show que encuentra en el formato al aire libre.

La programación de febrero y marzo se completa con una amplia variedad de propuestas que refuerzan la identidad del ciclo: artistas consagrados, nuevas escenas musicales, fiestas temáticas y trasnoches que amplían el concepto más allá del recital tradicional.

Esta diversidad es una de las claves que explica el crecimiento sostenido del Parador Konex como espacio cultural de referencia durante el verano.

Con una ubicación estratégica y una propuesta que combina cultura y entretenimiento, el Konex vuelve a demostrar que el calor también se baila, se canta y se comparte en Buenos Aires. Parador Konex 2026 ya está en marcha y las entradas se encuentran disponibles en entradas.cckonex.org.

Cómo llegar a la Ciudad Cultural Konex, en CABA