Cazón, en la localidad de Saladillo. Foto: Facebook / Pueblos de Buenos Aires | Mejorada con Gemini IA.

Las escapadas de cercanía se consolidan como una de las opciones preferidas para quienes buscan descanso sin largas horas de viaje. Para muchos jubilados, la posibilidad de desconectarse del ritmo acelerado de la Ciudad de Buenos Aires y reencontrarse con el silencio, el aire puro y los paisajes abiertos resulta especialmente atractiva.

En ese contexto, a solo 200 kilómetros de la Capital aparece una alternativa ideal para adultos mayores que desean pasar un fin de semana tranquilo rodeado de naturaleza. Se trata de Cazón, un pequeño pueblo rural del partido de Saladillo, conocido como “el del millón de árboles”.

Cazón, en la localidad de Saladillo. Foto: Facebook / Pueblos de Buenos Aires.

En 2019 fue declarado de interés turístico gracias a su histórico vivero y a la serenidad que caracteriza a la localidad, dos atributos que lo convierten en un destino perfecto para aquellos que priorizan el descanso y el contacto con el entorno natural.

Con poco más de 200 habitantes, Cazón ofrece un ritmo pausado, calles arboladas y amplios espacios verdes que invitan a caminar sin apuro.

El principal atractivo es su vivero municipal, ubicado en el corazón del pueblo, donde se despliega una extensa variedad de especies forestales y ornamentales. Para quienes disfrutan de la jardinería o simplemente valoran la belleza de los paisajes verdes, el recorrido se transforma en una experiencia relajante y accesible.

Un destino súper sereno y especial para una escapada

Ubicado en el corazón de la pampa húmeda, Cazón se distingue por sus prados amplios, sus grandes arboledas y sus atardeceres abiertos, sin interferencias urbanas. Es un lugar ideal para jubilados que buscan desconectarse del ruido, reducir el estrés y reemplazar el cemento por horizontes despejados.

Fundado en 1896 y nombrado en honor a Don Joaquín Cazón, quien donó las tierras para la estación ferroviaria, el pueblo conserva su identidad histórica. Hoy, sus habitantes viven principalmente de actividades vinculadas al campo, el aserradero y la conservación ambiental, manteniendo un estilo de vida sencillo y hospitalario.

Para quienes priorizan la tranquilidad, la cercanía y los entornos naturales, Cazón se presenta como una escapada perfecta para jubilados: un refugio rural donde el tiempo parece transcurrir más lento y cada paseo se convierte en una invitación al descanso.

Cómo llegar a Cazón, provincia de Buenos Aires

Para llegar a Cazón desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires o el conurbano bonaerense hay varias opciones, tanto en auto como en transporte público:

1. En auto (más cómodo y directo)

La forma más habitual y accesible es viajar siguiendo principalmente la Ruta Nacional 205 hacia el sudoeste. Desde CABA, el recorrido es de unos 170 o 180 km, con un tiempo estimado de 2 a 2 horas y media según el tráfico y el punto de salida.

Salir de Buenos Aires por la Autopista Riccheri o la Autopista Ezeiza-Cañuelas en dirección hacia el sur/suroeste. Continuar por Ruta Nacional 205 en dirección a Saladillo. Al llegar a la zona de Saladillo, tomar la salida hacia la Ruta Provincial 51 o acceso Gobernador Dr. Alejandro Armendáriz, que en pocos kilómetros lleva directamente al pueblo de Cazón.

2. En transporte público

No hay servicios directos de colectivo o tren que lleguen específicamente a Cazón desde Buenos Aires. La alternativa habitual es:

Tomar un ómnibus desde la terminal de Retiro con destino a Saladillo (el viaje dura alrededor de 2 ½ – 3 horas). Una vez en Saladillo, completar los últimos 15 km hasta Cazón en taxi o remis.

Tip para jubilados

Viajar en auto propio o alquilado suele ser más cómodo y permite detenerse en puntos de interés en el camino, aprovechar el paisaje de la provincia de Buenos Aires y adaptar el ritmo del viaje según las necesidades de descanso.

Cazón es un destino que se puede recorrer fácilmente a pie una vez llegado, lo que lo hace ideal para quienes prefieren paseos tranquilos sin apuros ni multitudes de gente.