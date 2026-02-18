Saldungaray. Foto: Turismo Tornquist

Sierras, caminatas en entornos naturales y las vistas más bellas de la llanura pampeana. Sierra de la Ventana se ofrece como una alternativa ideal para disfrutar de un paisaje serrano sin la necesidad de salir de la provincia de Buenos Aires.

En los últimos años, el destino llamó la atención de miles de turistas por sus insuperables circuitos de trekking, una actividad que consiste en recorrer caminos de montaña de una cantidad considerable de metros que duran horas o incluso días.

Ubicado dentro de los límites del partido de Tornquist, en el sur de la provincia de Buenos Aires, Sierra de la Ventana debe su nombre a un fenómeno geológico de la zona. El Cerro Ventana presenta en su parte superior una llamativa y enorme perforación de unos nueve metros de altura, similar a una ventana.

Sierra de la Ventana, Buenos Aires. Foto: Instagram @turismosierradelaventana

La región forma parte del Macizo de Ventania, un sistema montañoso que presenta cerros, valles y formaciones variadas. Este paisaje inusual en una zona cuyos alrededores están dominados por la llanura pampeana permite vistas imposibles de obtener en ningún otro rincón de la Argentina.

Los viajeros llegan hasta la localidad encantados por el entorno natural que la rodea. El trekking es una de las actividades que revitalizó la vida del lugar. Desde caminatas cortas y sencillas hasta senderos mucho más exigentes, existen recorridos pensados para todas las personas y capacidades.

Qué hacer en Sierra de la Ventana

Sierra de la Ventana, Buenos Aires. Foto: Instagram @turismosierradelaventana

La subida al Cerro Ventana destaca como la principal atracción entre las rutas de senderismo. Sus impresionantes paisajes a 1134 metros de altura lo convierten en una visita obligada del lugar. La caminata es de dificultad moderada a alta y toma aproximadamente 6 horas entre ida y vuelta.

La excursión está dentro del Parque Provincial Ernesto Tornquist, un área protegida que alberga una gran biodiversidad. Otros caminos de interés dentro del predio son la Garganta Olvidada, la Garganta del Diablo y los Piletones Naturales al pie del Cerro Ventana. El parque también ofrece espacios para picnics y avistamiento de aves. Los días posteriores a lluvias son los más recomendables para la visita, para poder disfrutar así de una colmada cascada.

Para los amantes del deporte extremo, existen posibilidades de hacer rappel, escalada en roca y tirolesa. Las actividades se realizan en zonas específicas bajo la supervisión de guías experimentados. Si lo que se busca es un lugar donde refrescarse, los balnearios del Río Sauce Grande se ofrecen como el mejor postor. Además, se pueden practicar deportes acuáticos como kayak o canotaje.

Sierra de la Ventana, Buenos Aires. Foto: Instagram @turismosierradelaventana

Villa Ventana es un pueblo que se encuentra a unos pocos kilómetros de las sierras. Tiene su propio encanto y se ofrece como una oferta seductora para quienes prefieren descansar de los deportes extremos y reencontrarse con la tranquilidad y el confort.

Aquí se puede disfrutar de paseos tranquilos, visitar distintos artesanos de gran calidad en sus trabajos, darse un baño o matear junto al Dique del Arroyo Belisario, realizar el sendero de la Rivera sobre el mismo o la imperdible visita a las ruinas del Ex Club Hotel de la Ventana.

Cómo llegar a Sierra de la Ventana

Desde Buenos Aires, la forma más habitual de llegar a Sierra de la Ventana es en colectivo o vehículo particular. El recorrido en auto se realiza por la Autopista Riccheri y la Ruta Nacional 205 hasta empalmar con la Ruta Nacional 3, que atraviesa el sur bonaerense. A la altura de Tornquist, un desvío por la Ruta Provincial 76 conduce directamente a la localidad serrana. El trayecto demanda entre cinco y seis horas, según el tránsito.

También existe la opción de viajar en ómnibus de larga distancia desde Retiro hasta Tornquist o Bahía Blanca, aunque luego hay que combinar con servicios regionales o transporte privado. En Central de Pasajes se encuentran alternativas que facilitan el acceso hasta la estación de ferrocarril.