La Fiesta del Strudel llega a Buenos Aires con delicias, tradición alemana y un récord de 101 metros:

La Fiesta del Strudel llega a Buenos Aires. Foto: Pinterest

El pueblo de Santa María, ubicado a 100 kilómetros de Sierra de la Ventana, se prepara para recibir a miles de visitantes en la 11° edición de la Strudel Fest, la fiesta que celebra la gastronomía y las tradiciones alemanas del Volga. Este evento, que se realiza cada año, se ha consolidado como la celebración más importante del distrito de Coronel Suárez, atrayendo público local y de toda la región.

El principal atractivo de la fiesta es la elaboración del strudel de manzana, que se cocina en hornos de barro típicos de los colonos alemanes (Backhouffen). Este año, la organización enfrentará un desafío aún mayor: la preparación de un strudel gigante que buscará alcanzar los 101 metros de longitud, superando así los récords de ediciones anteriores. Además, se elaborarán más de 1.200 strudel de tamaño tradicional, incluyendo opciones para personas celíacas.

Strudel Fest 2026: cuándo, dónde y entrada

La Strudel Fest 2026 se realizará los días 27 y 28 de febrero y 1 de marzo en el Pueblo Santa María, Coronel Suárez. La entrada es libre y gratuita, ofreciendo a los visitantes un fin de semana completo de tradición alemana, gastronomía, espectáculos y actividades para toda la familia.

Cultura, tradición y economía local

Durante tres jornadas —viernes, sábado y domingo— el evento ofrecerá espectáculos, artesanos, patios gastronómicos, cerveceros y actividades culturales para toda la familia. La Strudel Fest pone en primer plano la historia de la comunidad alemana del Volga y sus costumbres, desde juegos tradicionales hasta danzas típicas, generando un ambiente de celebración y aprendizaje.

Con 1.200 strudel en producción, un gigante de 101 metros y actividades para toda la familia, la expectativa está puesta en el clima y la convocatoria masiva. Santa María se prepara para vivir un fin de semana donde tradición, sabor y comunidad vuelven a ser protagonistas.