Pensadas para la familia, se pueden disfrutar tanto en piscinas pasivas como recreativas Foto: Foto generada con IA

El Parque Acuático Termal de Colón, en Entre Ríos, se consolida año tras año como uno de los destinos más buscados por familias, parejas y viajeros que desean combinar bienestar, adrenalina y paisajes inolvidables. Ubicado dentro del reconocido Complejo Termal de Colón, este espacio ofrece una propuesta integral que atrae tanto a quienes buscan descanso como a quienes prefieren la aventura. Rodeado por el imponente río Uruguay y amplios espacios verdes, el parque se integra a un entorno natural único que potencia la experiencia del visitante.

Un parque acuático para todas las edades

El Parque Acuático se destaca por sus toboganes coloridos y piscinas de distintas profundidades, diseñados para que tanto niños como adultos disfruten a pleno. Las instalaciones cuentan con tres niveles de toboganes, incluyendo opciones de triple carril, rulo simple, recto y variantes exclusivas para niños. Los toboganes principales alcanzan 5,50 metros de altura y son aptos para todo público, siempre que superen los 120 cm de estatura. Para los más pequeños, existen sectores especialmente diseñados con menor inclinación y recorridos más suaves.

Quienes buscan emociones fuertes encuentran en los toboganes curvos o en los diseños con rulos una experiencia vibrante, mientras que quienes prefieren la tranquilidad pueden disfrutar de piscinas amplias, áreas de descanso con sombrillas y zonas verdes para relajarse al sol. El sector acuático se habilita especialmente en primavera, verano y durante julio, integrándose a la entrada general del complejo.

La mayor diversión para toda la familia, con toboganes de distintos niveles Foto: termascolon

La fuerza del agua termal: salud y bienestar

Además del parque acuático, el Complejo Termal ofrece un amplio conjunto de piscinas de aguas dulces, bicarbonatadas y cálcicas, provenientes del importante Acuífero Guaraní, ideales para aliviar tensiones musculares y brindar beneficios dermatológicos y respiratorios. Las piscinas presentan distintas temperaturas, desde los 32° hasta los 40°, adaptándose a las necesidades de cada visitante.

El predio cuenta también con zonas de hidrojet, piscinas exclusivas para adultos, refugios vidriados ideales para días frescos, y un sector de spa con masajes y tratamientos corporales. Estos servicios complementan a la perfección la energía del parque acuático, ofreciendo un equilibrio ideal entre movimiento y relax.

Parque termal Foto: termascolon

Servicios y comodidades para una jornada perfecta

El parque dispone de todos los servicios necesarios para permanecer el día completo sin preocupaciones: estacionamiento interno, enfermería, guardavidas profesionales capacitados en RCP, kioscos cercanos a las áreas de piscinas y un restaurante con galería al aire libre donde es posible disfrutar desayunos, almuerzos o meriendas.

Gracias a su infraestructura moderna, el complejo puede disfrutarse durante todo el año. Su ubicación privilegiada al norte de Colón, rodeado de naturaleza y con vistas directas al río Uruguay, lo convierte en un destino imperdible para quienes visitan Entre Ríos, especialmente en temporada de calor, cuando el parque acuático se transforma en el gran protagonista.