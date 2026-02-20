Coronilla Foto: Imagen generada por Copilot AI por Canal 26

En el extremo este de Uruguay, donde el Atlántico se mezcla con la tranquilidad de un pequeño pueblo costero, se encuentra La Coronilla, un balneario que parece detenido en el tiempo.

Con playas extensas de arena fina, aguas serenas y un entorno natural prácticamente intacto, este rincón del departamento de Rocha ofrece un refugio perfecto para quienes buscan escapar del bullicio de los destinos turísticos masivos. Caminatas al amanecer por la costa, la observación de aves y delfines, y la pesca recreativa son solo algunas de las experiencias que esperan a quienes se aventuren a descubrirlo.

Coronilla, Uruguay Foto: Imagen generada por Copilot AI por Canal 26

Más allá de su belleza natural, La Coronilla combina historia y conciencia ambiental. En el Centro de Tortugas Marinas Karumbé, los visitantes pueden participar en la conservación de especies marinas y aprender sobre la biodiversidad local, mientras que los humedales y las islas cercanas brindan escenarios ideales para el ecoturismo. Para los jubilados y viajeros que buscan un ritmo pausado, el balneario ofrece alojamientos en posadas y cabañas con todas las comodidades, haciendo de cada estadía una experiencia de descanso y contacto directo con la naturaleza.

Qué hacer en La Coronilla: naturaleza, playas y tranquilidad

En La Coronilla, cada día es una invitación a desconectar y disfrutar del entorno natural. Sus playas amplias y poco concurridas permiten caminatas al amanecer, tomar sol o simplemente escuchar el murmullo del Atlántico. Los amantes del ecoturismo pueden explorar los humedales y las islas cercanas, hogar de aves acuáticas, delfines y tortugas marinas. El Centro Karumbé ofrece actividades educativas sobre la conservación de especies, mientras que los espigones y canales locales son ideales para la pesca recreativa. Rutas rurales y senderos invitan a paseos a pie o en bicicleta, descubriendo paisajes tranquilos y rincones escondidos de la región.

Coronilla Foto: turismorocha

La Coronilla combina naturaleza con experiencias gastronómicas sencillas pero auténticas. Pequeños restaurantes y parrillas ofrecen pescado fresco, mariscos y platos tradicionales uruguayos, muchos con vista directa al mar. Para quienes prefieren algo más informal, los carritos y heladerías del balneario invitan a disfrutar de un mate o un helado mientras se contempla la costa. Los sabores locales, en combinación con la calma del lugar, hacen de cada comida un momento para relajarse y absorber la atmósfera costera.

Para complementar la estadía, La Coronilla se encuentra cerca de otros atractivos naturales y culturales de Rocha. El Parque Nacional Santa Teresa, con sus senderos y playas, está a poca distancia, mientras que pueblos cercanos ofrecen mercados, artesanías y rincones rurales para explorar. También es posible hacer paseos en lancha por la costa, recorrer canales o combinar la visita con estancias rurales donde disfrutar de la gastronomía y la vida de campo uruguaya.

Coronilla Foto: turismorocha

Cercano a la naturaleza: las tortugas al alcance de la mano

La Reserva Natural Cerro Verde e Islas de La Coronilla es un área protegida de gran biodiversidad que abarca 1.700 hectáreas marinas y terrestres. Destaca por sus playas extensas, dunas, avistamiento de fauna marina como ballenas y delfines, y el centro de rehabilitación de tortugas marinas Karumbé.

Coronilla Foto: turismorocha

Desde 1999, Karumbé se ha consolidado como una organización sin fines de lucro dedicada a la conservación de la biodiversidad en Uruguay. Conformada por un equipo diverso de jóvenes estudiantes, biólogos, veterinarios, educadores, pescadores, investigadores y voluntarios de la comunidad, Karumbé centra sus esfuerzos en la protección de tortugas, principalmente marinas, aunque también trabaja con especies de río y de tierra.