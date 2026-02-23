Barraca Peña será un museo próximamente. Foto: Redes sociales | Mejorada con IA.

La Ciudad de Buenos Aires inaugurará en julio un nuevo museo en Barraca Peña, la barraca más antigua del Riachuelo. El proyecto busca rescatar y poner en valor uno de los edificios más emblemáticos del sur porteño, clave para entender el desarrollo comercial y marítimo de La Boca en el siglo XIX.

Construida en 1774, Barraca Peña es uno de los inmuebles más antiguos de la Ciudad. Su estructura representa el auge del modelo agroexportador que marcó la economía argentina hacia fines del siglo XIX.

Barraca Peña será un museo próximamente. Foto: Instagram / andregrevex.

En ese entonces, el complejo contaba con sectores de acopio, mercado de lana y carbón, almacén de ramos generales, estación de tren, puente levadizo y un muelle que conectaba directamente con el comercio internacional.

El predio fue declarado Área de Protección Histórica en 2018. Durante las tareas de restauración se realizaron hallazgos arqueológicos excepcionales, entre ellos un patio con cisterna del siglo XVII y un navío del siglo XVI enterrado en el terreno, conocido como el “Pecio”.

¿Qué se podrá ver en el museo?

Una vez finalizadas las obras, el museo permitirá recorrer la vida comercial y portuaria que retrató el pintor Benito Quinquela Martín en sus obras sobre el puerto de La Boca.

Benito Quinquela Martin.

Las restauraciones ya concluyeron en el almacén “El Triunfo”. En las próximas semanas se avanzará en la puesta a punto de salas de exposición, en la terraza mirador al Riachuelo del sector “La Lanera” y en la recuperación de piezas halladas en el barco histórico. Además, el proyecto contempla la construcción de un estacionamiento para micros turísticos y contingentes escolares.

Durante la presentación del avance de obra, el jefe de Gobierno Jorge Macri destacó: “Barraca Peña es uno de los inmuebles más antiguos que tiene Buenos Aires, con documentación de antes del Virreinato. Comenzamos queriendo recuperar un inmueble y vamos descubriendo capas y capas de historia de la ciudad de Buenos Aires en este objetivo que tenemos, que es proteger nuestro patrimonio, nuestra estructura y lo que nos da identidad”.

Barraca Peña será un museo próximamente. Foto: Instagram / andregrevex.

Con esta apertura, Buenos Aires sumará un nuevo espacio arqueológico abierto al público, que se integrará a otros sitios históricos como La Cisterna y Virrey Liniers, en Monserrat, y La Noria, en Villa Riachuelo.

La recuperación de Barraca Peña no solo preserva un edificio emblemático, sino que también permite redescubrir el pasado portuario del Riachuelo y el rol central que tuvo La Boca en la construcción de la identidad y el desarrollo económico de la Ciudad.