Para los jubilados que buscan una escapada tranquila, accesible y con todas las comodidades, a menos de dos horas de la Ciudad de Buenos Aires existe un destino perfecto: Olivos del Monte Resort Spa, ubicado en San Miguel del Monte, un entorno natural que combina relax, buena comida y actividades suaves para disfrutar sin esfuerzo.

Un destino pensado para desconectar

San Miguel del Monte se convirtió en uno de los lugares preferidos para quienes desean alejarse del ritmo acelerado de la ciudad sin recorrer largas distancias. A solo una hora y media, este complejo rural ofrece un ambiente ideal para descansar, caminar rodeado de naturaleza y disfrutar del silencio del campo. Las instalaciones están diseñadas para que el visitante pueda “bajar un cambio” y despreocuparse por completo.

Spa completo y piletas climatizadas

Uno de los mayores atractivos para el público mayor es su SPA con circuito de relajación, que incluye:

Piletas climatizadas con cascadas

Jacuzzis

Sauna seco y húmedo

Ducha escocesa horizontal

Solárium y espacios de descanso

Además, el complejo cuenta con un flotario, una experiencia sensorial disponible en muy pocos lugares del país y que ayuda a relajar músculos y reducir el estrés. Para jubilados que buscan bienestar físico, este tipo de actividad es ideal por su bajo impacto y gran capacidad de descanso mental.

El resort también ofrece masajes profesionales, desde relajantes hasta descontracturantes o drenaje linfático, muy recomendados para quienes necesitan aliviar tensiones o mejorar la circulación.

Naturaleza accesible y sin exigencias físicas

Las cabañas tienen acceso directo a la laguna, lo que permite disfrutar de caminatas suaves, vistas abiertas y espacios tranquilos para tomar mate o leer un buen libro. Esta cercanía a la naturaleza sin necesidad de grandes desplazamientos lo hace especialmente atractivo para adultos mayores.

Gastronomía de bodegón: sabores caseros de campo

El resort cuenta con un restaurante de estilo bodegón abierto todo el día. Entre los platos más destacados se encuentran:

Pollito al disco

Milanesas napolitanas abundantes

Asado tradicional

Menúes caseros y de estilo bien argentino

Para los jubilados, que suelen valorar la comida casera y generosa, esta propuesta gastronómica es un plus que complementa el descanso.

Otras alternativas rurales para jubilados cerca de CABA

Si buscás más ideas para fines de semana tranquilos, algunos pueblos cercanos también se destacan por su paz y tradición:

Alsina (Baradero): calles serenas, historia y paseos junto al río. Ideal para visitas culturales.

Pardo (Las Flores): paisaje rural puro y el encanto literario de Bioy Casares. Perfecto para quienes disfrutan del silencio.

Un plan simple, accesible y reparador

Para jubilados que buscan una experiencia relajada, cómoda y a corta distancia, este tipo de escapadas rurales ofrecen exactamente lo necesario: naturaleza sin esfuerzo, servicios de bienestar, gastronomía rica y ambientes seguros y tranquilos.