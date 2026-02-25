Las tres escapadas ideales de Buenos Aires para visitar un finde viajando en transporte público. Foto: Expedia

La Provincia de Buenos Aires ofrece múltiples alternativas para cortar con la rutina sin alejarse demasiado ni desbalancear el presupuesto. En los últimos años, las escapadas de cercanía ganaron protagonismo entre quienes buscan naturaleza, gastronomía criolla y aire libre en planes de un día o de fin de semana. Con buena conectividad en transporte público y propuestas para todos los gustos, el turismo regional se consolida como una opción económica y eficiente para salir desde la capital.

Luján: fe, historia y espacios verdes a la vera del río

Luján, Buenos Aires. Foto: Expedia

A poco más de 70 kilómetros de la Ciudad de Buenos Aires, Luján combina tradición religiosa, patrimonio cultural y áreas recreativas. Su emblema es la Basílica de Nuestra Señora de Luján, una imponente construcción neogótica que cada año convoca a miles de peregrinos y visitantes.

Más allá del templo, la ciudad cuenta con un destacado complejo museográfico provincial que permite recorrer distintas etapas de la historia argentina. En la ribera del río Luján, en tanto, se despliegan parrillas al aire libre, ferias artesanales y espacios verdes ideales para un almuerzo familiar bajo la sombra de los árboles. La zona histórica suma valor educativo a la escapada, con museos que recrean la vida colonial y el desarrollo del país.

¿Cómo llegar a Luján desde Buenos Aires?

Se puede viajar en colectivo por la línea 57, con servicios directos desde Palermo u Once. Otra alternativa es tomar el Tren Sarmiento hasta Moreno y combinar con un servicio ferroviario local o colectivos que llegan en pocos minutos a la zona de la Basílica.

Tigre: naturaleza isleña y propuestas culturales

Tigre, Buenos Aires. Foto: Expedia

Al norte del conurbano bonaerense, en la desembocadura del Delta del Paraná, Tigre se destaca por su equilibrio entre infraestructura turística y entorno natural. El principal atractivo es el contacto directo con el agua: las lanchas colectivas y catamaranes permiten internarse en los canales del delta, rodeados de vegetación exuberante y casas sobre pilotes.

El tradicional Puerto de Frutos funciona como mercado a cielo abierto, con puestos de artesanías en mimbre, muebles y productos regionales. A pocos metros, el Museo de Arte Tigre sorprende con su arquitectura de estilo francés y su colección artística, mientras que el Parque de la Costa suma opciones de entretenimiento para toda la familia.

¿Cómo llegar a Tigre desde Buenos Aires?

El colectivo 60 conecta distintos barrios porteños con la estación Tigre. También, es posible utilizar el tren Mitre desde Retiro, que en menos de una hora deja a los visitantes en pleno centro turístico.

Uribelarrea: tradición rural y sabores criollos

Uribelarrea, Buenos Aires. Foto: Expedia

En el partido de Cañuelas, al suroeste de la capital, Uribelarrea conserva el espíritu de los pueblos bonaerenses de antaño. Sus calles de tierra y fachadas históricas crean un escenario ideal para una escapada tranquila.

El destino es reconocido por su perfil gastronómico: embutidos, quesos artesanales y el clásico asado a la cruz son protagonistas en pulperías y restaurantes de campo. Además, se puede recorrer la antigua estación ferroviaria, visitar la Escuela Agrotécnica Salesiana Don Bosco, donde se venden productos regionales elaborados por los alumnos, o simplemente disfrutar de la calma en la plaza principal.

¿Cómo llegar a Uribelarrea desde Buenos Aires?

La línea 88 parte desde Plaza Miserere (Once) y llega directamente al pueblo. Otra opción es viajar hasta Cañuelas en colectivo (línea 51) o en el tren Roca y, desde allí, tomar un transporte local para completar el último tramo.