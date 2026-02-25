Menos de 1.200 habitantes y a solo 120 km de Buenos Aires:

En el corazón rural de San Antonio de Areco, Villa Lía ofrece la tranquilidad que muchos jubilados buscan Foto: Foto generada con IA

Para los jubilados que están pensando en una escapada tranquila en marzo, lejos del ritmo acelerado de la ciudad pero sin viajar grandes distancias, Villa Lía aparece como una opción irresistible. Este pequeño poblado rural, ubicado en el partido de San Antonio de Areco, cuenta con menos de 1.200 habitantes y conserva una esencia auténtica que lo convierte en un refugio perfecto para disfrutar del tiempo libre, caminar con calma y conectar con la naturaleza.

Un pueblo detenido en el tiempo

Villa Lía se encuentra a apenas 120 kilómetros de la Ciudad de Buenos Aires, rodeado de caminos de tierra, campos abiertos y un silencio que invita a bajar un cambio. La localidad nació alrededor de una vieja estación ferroviaria, y aunque el tren dejó de pasar con frecuencia hace años, ese “pausa” en el tiempo se transformó en su principal atractivo: casas bajas, almacenes tradicionales y calles sin tránsito pesado que mantienen vivo el espíritu rural.

Para los jubilados, la cercanía y el ambiente apacible lo vuelven ideal: no hace falta manejar largas horas, ni programar actividades complejas. Solo llegar, respirar y disfrutar de un ritmo más humano.

El paisaje rural ofrece escenarios ideales para la fotografía Foto: Instagram @rutadelastradiciones.arg

Actividades ideales para marzo

El plan en Villa Lía es simple y, justamente por eso, disfrutable. Para quienes buscan relajarse sin esfuerzos físicos demandantes, el pueblo ofrece:

✔ Caminatas suaves

Recorrer sus calles de tierra y observar fachadas antiguas es una actividad perfecta para las temperaturas templadas de marzo. La arquitectura del pueblo, con veredas anchas y casas históricas, es uno de sus principales encantos.

✔ Gastronomía casera

Las pulperías y almacenes históricos sirven comida casera, ideal para quienes valoran sabores tradicionales: pastas, parrilla y tortas hechas al estilo de antes. La gastronomía es parte esencial del paseo.

✔ Bicicleteadas tranquilas

Los caminos rurales, sin tránsito pesado, permiten paseos en bicicleta a ritmo lento, perfectos para disfrutar sin exigencia física.

✔ Ferias y fotografía

Los fines de semana suelen aparecer ferias artesanales. Además, el paisaje rural ofrece escenarios ideales para la fotografía, una actividad cada vez más elegida por adultos mayores.

Un destino pequeño, auténtico y perfecto para desconectar sin alejarse demasiado Foto: Instagram @rutadelastradiciones.arg

Cómo llegar

La accesibilidad es una de las grandes ventajas para jubilados. Villa Lía se encuentra a poco más de una hora y media del AMBA, por rutas amplias y sencillas. El estado del camino es óptimo y la distancia está entre las más cómodas para una escapada de un día o un fin de semana.

¿Por qué marzo es el mejor mes para ir?

Clima templado: ideal para caminar sin calor extremo.

Menos turistas: después del verano, la tranquilidad aumenta.

Gastos moderados: marzo suele ser más económico en gastronomía y alojamiento que los meses de temporada fuerte.

Ambiente calmo: perfecto para quienes buscan descanso real.

Villa Lía es un destino perfecto para jubilados en marzo: es accesible, económico, seguro y extraordinariamente tranquilo. Con menos de 1.200 habitantes, conserva la esencia del campo y ofrece la posibilidad de desconectar sin esfuerzo. Caminar, comer rico, respirar aire puro y disfrutar de la sencillez… a solo 120 km de Buenos Aires.