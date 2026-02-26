Una escapada ideal para la tercera edad Foto: Foto generada con IA

Si marzo es sinónimo de tranquilidad, clima agradable y ganas de conocer nuevos rincones sin ir muy lejos, Torrepueblo se convierte en una de las mejores opciones para adultos mayores que desean una escapada relajada, segura y encantadora. Ubicado en Benavídez, en el partido de Tigre, este pequeño complejo reproduce la estética y el ambiente de la Toscana italiana, pero a menos de una hora de la Ciudad de Buenos Aires.

Un entorno inspirado en la Toscana, ideal para disfrutar sin prisa

Torrepueblo sorprende desde el primer paso: calles adoquinadas, fachadas de piedra, techos de tejas y plazas que invitan a sentarse, respirar y simplemente disfrutar del momento. La inspiración en los pueblos medievales italianos crea una atmósfera cálida y visualmente encantadora, perfecta para quienes buscan caminar sin apuro y deleitarse con cada detalle arquitectónico.

Para adultos mayores, este entorno resulta especialmente cómodo: los recorridos son cortos, accesibles, y permiten disfrutar de un paseo cultural sin esfuerzos excesivos. Además, el ambiente es tranquilo y seguro, ideal para viajar solos, en pareja o en grupo.

Un pueblo medieval en el norte del conurbano bonaerense Foto: @torrepueblo

Gastronomía que enamora: sabores italianos sin salir del país

Uno de los puntos fuertes de Torrepueblo es su propuesta gastronómica. Allí se pueden encontrar restaurantes con especialidades italianas como pastas frescas, pizzas al horno de leña y una amplia variedad de vinos, perfectos para quienes disfrutan de una buena mesa sin necesidad de grandes traslados.

Marzo ofrece temperaturas ideales para almorzar al aire libre, tomar un café en la plaza central o disfrutar un aperitivo en las terrazas mientras cae la tarde. Es un programa simple y placentero, pensado para quienes buscan bienestar y momentos memorables.

Actividades suaves y culturales para todos los gustos

Aunque Torrepueblo es principalmente un paseo gastronómico y arquitectónico, también ofrece shows en vivo, espectáculos, clases de baile y música en la Plaza Toscana, todos ellos con un ambiente amigable y accesible para adultos mayores.

Además, marzo suele ser un mes con menor afluencia turística, lo que permite disfrutar de estas actividades con mayor comodidad y sin aglomeraciones.

Quienes deseen ampliar la experiencia pueden visitar:

Temaikén, ubicado a solo 10 minutos, ideal para pasar un día tranquilo observando naturaleza y fauna.

Ingeniero Maschwitz, con sus espacios culturales y propuestas artísticas.

El Delta del Tigre, perfecto para pequeños paseos, navegación suave o simplemente contemplar el paisaje desde la costa.

Torrepueblo. Foto: Instagram/torrepueblo.

Alojamiento confortable y pensado para el descanso

Torrepueblo cuenta con departamentos totalmente amueblados de dos y tres ambientes, con acceso a spa, gimnasio y sala de juegos, lo que permite a los visitantes disfrutar de una estadía relajada y segura en un entorno cuidado y de fácil movilidad.

Para adultos mayores que buscan confort sin complicaciones, esta opción resulta perfecta: todo está cerca, todo es accesible y todo invita al disfrute sin esfuerzo.

Cómo llegar fácilmente

Llegar es muy sencillo:

En auto: por Panamericana, Ramal Escobar, bajando en el km 40,5.

En tren: Línea Mitre, ramal Villa Ballester–Zárate, con estaciones cercanas.

En colectivo: líneas como el 60 y el 203, que circulan por Colectora Oeste Ramal Escobar.

Si buscás un destino tranquilo, accesible, cultural y con un encanto especial, Torrepueblo es una excelente elección para adultos mayores en marzo. Combina belleza, confort y cercanía, en un entorno que invita a disfrutar el presente con todos los sentidos.