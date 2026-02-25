Pizzería La Escondida. Foto: Instagram/laescondida.villaluro

En una de las principales avenidas de Villa Luro se esconde una pizzería que conquista a vecinos y visitantes por su gran variedad de sabores. Se trata de La Escondida, un local gastronómico que hace honor a su nombre y que se convirtió en un punto de encuentro obligado para quienes buscan comer una rica pizza y disfrutar de un ambiente cálido.

Con una propuesta que combina tradición y calidad, La Escondida apuesta a las recetas clásicas que nunca fallan. Su carta ofrece desde la infaltable muzzarella bien cargada y la fugazzeta rellena hasta variedades innovadoras que combinan sabores exóticos. Las pizzas, que se elaboran en el día, se destacan por su equilibrio entre crocancia, suavidad y sabor exquisito.

El lugar invita a disfrutar tanto en familia como con amigos. Con un salón cómodo y una atención destacada, el espíritu barrial se siente en cada detalle: mesas compartidas, porciones generosas y ese aroma inconfundible de la pizza que atrae a los comensales.

Además de pizzas, el menú incluye empanadas, fainá y algunas opciones para acompañar, ideales para completar la experiencia.

Qué variedad de pizzas ofrece La Escondida y cuánto sale comer en febrero 2026

Para empezar, la pizzería ofrece una porción de fainá especial a $6.000. También, para la entrada, hay bruschetta del día (con pan de focaccia) a $7.000.

Luego, la lista la integran las pizzas con sabores cargados de tradición y calidad:

La Pancha (muzzarella, salsa de tomate, verdeo y oliva): $25.000

Anchoa y muzza (anchoas, salsa de tomate, muzzarella, ajo, orégano y oliva): $24.000

Hawaiana (ananá, salsa de tomate, muzzarella, jamón crudo, aceitunas negras): $30.000

Morroneta (aceitunas verdes, huevo frito, pimienta y olivda, jamón cocido, morrones asados): $32.000

Americana (salsa de tomate, huevo a la plancha, muzzarella, pimienta y panceta crocante): $26.000

Mediterránea (salsa de tomate, muzzarella, jamón crudo, cherry confitado, rúcula, parmesano): $30.000

Mare (albahaca, mariscos, salsa de tomate, ajo y oliva): $35.000

Fugazzeta rellena (muzarella, jamón y morrones): $35.000

Grilladita (almendras, olivas negras, vegetales asados, muzzarella, cherry confitado): $29.000

“La mejor pizza que comimos en mucho tiempo”, “La mejor pizza de jamón y morrones del barrio sin dudas, el flan una cosa de locos”, “El servicio es excelente y la atención para destacar”, “Me encantan las empanadas! Súper abundantes y ricas, se nota que usan productos de buena calidad”, son algunas de las opiniones de los comensales.

Cómo llegar a La Escondida

La Escondida está ubicada en Av. Larrazábal 206 y se puede llegar de distintas formas. Para quienes se trasladan en colectivo, varias líneas que conectan distintos puntos de la ciudad circulan por la zona, entre ellas la 87, 88, 96, 106 y 108, con paradas cercanas sobre la avenida. Estas líneas permiten llegar desde barrios como Flores, Caballito, Once y también desde el centro porteño, sin necesidad de realizar demasiadas combinaciones.

Otra alternativa es combinar subte y colectivo. Desde el centro, se puede tomar una línea de subterráneo hasta un punto estratégico y luego continuar en colectivo hacia Villa Luro, donde se encuentra la pizzería.