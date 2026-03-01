La emblemática ciudad argentina que construirá un novedoso tranvía con una inversión de USD 500 millones:

La obra que revolucionará Rosario Foto: Foto generada con IA

Rosario se prepara para dar un salto histórico en materia de movilidad urbana con la construcción de un moderno tranvía eléctrico que promete transformar el modo en que miles de personas se desplazan a diario. El proyecto, impulsado por el Gobierno de Santa Fe, prevé una inversión estimada de USD 500 millones y un recorrido total de 35 kilómetros, conectando las localidades de Villa Gobernador Gálvez en el sur con Granadero Baigorria en el norte.

De punta a punta en 10 minutos: el ambicioso proyecto que cambiará el transporte en Rosario

La iniciativa busca resolver uno de los principales problemas urbanos de Rosario: los tiempos extensos de viaje y la congestión en los corredores más transitados. Según el anteproyecto, el nuevo sistema permitirá unir los extremos de la ciudad en menos de 10 minutos, una mejora drástica frente a los más de 30 minutos que actualmente puede demorar ese trayecto en horas pico.

El trazado preliminar contempla estaciones en puntos estratégicos del área metropolitana, incluyendo el Ex Batallón 121, el Museo del Deporte, el Distrito Sur, el centro universitario de La Siberia, las facultades de Ingeniería y Medicina, Tribunales, el HECA y la Terminal de Ómnibus. Estas paradas permitirán mejorar la conectividad entre sectores densamente poblados, áreas educativas, polos administrativos y puntos clave de transporte regional.

Durante 2026, equipos técnicos de la Provincia, los municipios y el Ente de Coordinación Metropolitana trabajarán en la definición de la traza final, los estudios de factibilidad técnica y económica y la búsqueda de fuentes de financiamiento. Experiencias similares en el mundo muestran que sistemas de este tipo pueden construirse en plazos de 18 a 24 meses una vez iniciada la etapa ejecutiva, lo que permitiría avances visibles en poco tiempo.

El moderno tranvía urbano que llegará a una ciudad argentina. Foto: NA

Sin túneles ni excavaciones: así será el innovador sistema de transporte que quieren construir en Santa Fe

Una de las características más destacadas del proyecto es su diseño constructivo innovador. A diferencia de otros sistemas ferroviarios urbanos, el nuevo tranvía no requerirá túneles ni viaductos elevados. La infraestructura se instalará directamente sobre avenidas y espacios públicos existentes, lo que reduce los costos, los plazos y la complejidad técnica, además de evitar expropiaciones y minimizar el impacto urbano.

El moderno tranvía urbano que llegará a una ciudad argentina. Foto: NA

Este enfoque se inspira en modelos implementados con éxito en ciudades como Barcelona, Burdeos y Medellín, donde los tranvías modernos se consolidaron como soluciones sostenibles, de bajo consumo energético y con capacidad para reducir hasta un 30% el uso del automóvil particular según estudios internacionales. Estos beneficios contribuyen a la descongestión de los corredores urbanos y a la mejora de la calidad del aire en áreas densamente pobladas.

Para financiar la obra, el Gobierno de Santa Fe analiza distintas alternativas, entre ellas créditos internacionales y la participación de empresas operadoras privadas interesadas en integrarse al proyecto. La voluntad política, sumada al interés de diversos actores públicos y privados, convierte a este tranvía en una de las iniciativas de movilidad más ambiciosas y prometedoras del país.