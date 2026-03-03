La confitería de la Bibloteca Nacional Foto: Foto generada con IA

En pleno corazón de Recoleta, uno de los barrios más elegantes y fotografiados de Buenos Aires, existe un rincón que sorprende incluso a quienes creen conocer cada detalle de la zona. Se trata del café ubicado en la terraza de la Biblioteca Nacional Mariano Moreno, un espacio elevado que combina arquitectura brutalista, memoria histórica y una de las panorámicas más amplias del barrio.

A diferencia de otros bares tradicionales de Recoleta, donde la actividad se desarrolla a nivel de calle entre avenidas arboladas y edificios centenarios, este café propone una experiencia completamente distinta: mirar el barrio desde arriba, casi a la altura de las copas de los árboles. Desde sus mesas, distribuidas entre un balcón lleno de plantas y un salón vidriado, se obtiene una vista privilegiada de las fachadas antiguas y del movimiento urbano a la distancia.

Imperdible en Recoleta Foto: Instagram @paularoldan.lacafeteria

Pero lo que vuelve único a este espacio no es solo su paisaje urbano. La terraza está construida sobre un predio cargado de historia: antiguamente fue una residencia aristocrática, más tarde vivienda presidencial y finalmente escenario de un bombardeo que marcó el lugar para siempre. Hoy, esa memoria convive con la vida cotidiana del café, donde los visitantes pueden disfrutar del sol, el aire fresco y una propuesta gastronómica cuidada.

La responsable del proyecto es Paula Roldán, pastelera profesional que tomó la decisión de reconvertir por completo el antiguo buffet para trabajadores de la Biblioteca Nacional. Según declaraciones brindadas al medio original, Roldán renovó el espacio “a pulmón”, desde la barra hasta la cocina, sumando mobiliario de diseño, vajilla seleccionada y una ambientación verde que le da calidez al entorno brutalista. Su sueño siempre fue tener su propio café, y encontrarlo en un lugar con tanta carga simbólica lo vuelve aún más significativo.

Una vista impecable en el centro de la Ciudad Foto: Instagram @paularoldan.lacafeteria

Cómo luce el café de la Bibloteca Nacional

El salón interior, iluminado por ventanales de gran tamaño, permite disfrutar de la vista incluso en días nublados o de viento. Por su parte, las mesas ubicadas al borde de la terraza ofrecen la sensación de estar suspendido sobre Recoleta, con una perspectiva que no suele encontrarse en otros establecimientos gastronómicos de la zona. La distancia del tránsito y la altura moderada generan un clima tranquilo y contemplativo, ideal para trabajar, leer o simplemente relajarse.

Un espacio renovado Foto: Instagram @paularoldan.lacafeteria

Además del atractivo visual, el café destaca por su menú, que combina pastelería artesanal con platos simples y bien ejecutados. Todo se sirve en un entorno donde conviven el hormigón característico del edificio diseñado por Clorindo Testa y el verde de las plantas que Roldán incorporó como sello personal. Esa mezcla entre modernidad, historia y calidez doméstica crea una identidad particular que conquistó tanto a turistas como a vecinos del barrio.

En una ciudad donde siempre aparecen nuevas propuestas gastronómicas, este café se distingue no solo por su belleza sino por la historia que sostiene su terraza. Un espacio que renació de un pasado trágico para ofrecer hoy una de las vistas más encantadoras de Buenos Aires.