El pueblo más alto de Argentina que enamora a los jubilados:

Olacapato, Salta. Foto: ChatGPT.

La provincia de Salta se mantiene como uno de los destinos turísticos más atractivos del país, especialmente para los jubilados que buscan paisajes únicos y pueblos con identidad propia. Sus escenarios naturales cambian de forma sorprendente: desde las yungas verdes hasta la aridez imponente de la Puna. En ese contraste aparece Olacapato, considerado el pueblo más alto de la Argentina.

Con sus casas de adobe, calles tranquilas y un cielo que parece más cercano que en cualquier otro lugar, el pueblo transmite una sensación de paz difícil de encontrar en otros destinos. Por eso cada vez más viajeros, especialmente jubilados que priorizan la tranquilidad y los paisajes naturales, lo eligen para una escapada diferente.

Dónde queda Olacapato

Olacapato se encuentra en el departamento de Los Andes, en plena Puna salteña, a unos 200 kilómetros de la ciudad de Salta. Su altitud alcanza aproximadamente los 4.090 metros sobre el nivel del mar, lo que lo convierte en el pueblo más alto del país.

Olacapato, Salta. Foto: Instagram @diario_deviaje

El paisaje que rodea la zona está marcado por salares, volcanes y montañas áridas. El clima suele ser frío durante gran parte del año, aunque los cielos despejados permiten disfrutar de vistas panorámicas increíbles y atardeceres inolvidables.

Por qué es un destino ideal para jubilados

Quienes visitan Olacapato suelen destacar la tranquilidad absoluta del lugar. Al tratarse de un pueblo pequeño, se puede recorrer caminando sin apuro, disfrutando del silencio de la montaña y del contacto directo con la naturaleza.

Además, el ritmo de vida es mucho más pausado. Caminar por sus calles permite conocer la vida cotidiana de una comunidad ligada históricamente a la actividad minera y ferroviaria. Uno de los puntos más visitados es la Capilla de Olacapato, una construcción sencilla que se vuelve aún más especial por el paisaje que la rodea.

Olacapato, Salta. Foto: Instagram @viajeroexpressok

El entorno también invita a la contemplación y a la fotografía. Los tonos ocres de las casas de adobe contrastan con el azul intenso del cielo de la Puna, creando postales únicas.

Qué lugares se pueden visitar cerca

Desde Olacapato es posible realizar pequeñas excursiones hacia algunos de los paisajes más característicos de la región. Entre ellos se destacan el Salar de Pocitos y el Salar de Cauchari, dos extensiones salinas que ofrecen vistas impactantes.

Olacapato, Salta. Foto: Instagram @jennibuc

Muy cerca del pueblo, ya en la provincia de Jujuy, se encuentra el Parque Solar Cauchari, considerado el complejo de energía solar más grande de Sudamérica. Su enorme campo de paneles solares genera una postal muy particular en medio del paisaje puneño.