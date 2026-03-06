El evento que conmemora la soberanía sobre el sur argentino Foto: Patagones.gob.ar

La 15.ª edición de la Fiesta Provincial de la Soberanía Patagónica se celebra del miércoles 4 al domingo 8 de marzo de 2026 en Carmen de Patagones, con propuestas pensadas para disfrutar en familia y, sobre todo, con tiempo: música, tradición, gastronomía y feria.

El evento se realiza en el Predio del Ferrocarril (Bulevar Juan de la Piedra y Av. Leblanc), donde cada noche la fiesta abre desde las 20:00. Es un horario perfecto para quienes no quieren esperar hasta altas horas de la noche para disfrutar: se puede llegar temprano, elegir un lugar cómodo y partir antes de que la noche despunte y el sueño se empiece a apoderar de los sentidos.

La Fiesta Provincial de la Soberanía Patagónica es de esos eventos donde se disfruta tanto sentado como caminando. Muchos van a escuchar un rato de folklore, probar algo rico, mirar artesanías y volver a casa sin trasnochar. El predio suele ser amigable para ir en modo “paseo” y disfrutar sin extenuarse.

Cómo nació la Fiesta Provincial de la Soberanía Patagónica

La fiesta conmemora la gesta del 7 de marzo de 1827, cuando Carmen de Patagones defendió su soberanía contra un ataque brasileño. Fue un episodio clave de la Guerra contra el Imperio del Brasil (1825-1828), donde pobladores locales derrotaron a fuerzas imperiales superiores. Este combate, conocido como Batalla de Carmen de Patagones o del Cerro de la Caballada, consolidó el dominio argentino en la Patagonia Bonaerense.

En la madrugada del mismo día, unos 400 soldados brasileños desembarcaron 18 kilómetros río abajo y marcharon en silencio hacia el Cerro de la Caballada bajo calor extremo. Con inobjetable intuición criolla, gauchos detectaron sus huellas y el comandante Martín Lacarra, con 450 defensores (soldados, corsarios como Jorge Bynon, gauchos y mujeres), los enfrentó en un desfiladero. Las “Damas Defensoras”, vestidas como milicianos, resistieron en el fuerte, mientras caballería y tiradores rechazaron el ataque.

Los patagoneses capturaron tres buques, 28 cañones, 579 prisioneros, siete banderas (dos en la iglesia local) y armas. Shepherd se rindió tras horas de lucha. Esta hazaña evitó la ocupación brasileña y reforzó la identidad patagónica, conmemorada anualmente desde 1981.

Día por día, quiénes están en la Fiesta Provincial de la Soberanía Patagónica

El arranque del miércoles 4 promete una apertura tradicional, con nombres ligados al folklore como Gaucho Molina, Mabel León, Pocho León, Saúl Herrero, Gissel Bustos y Daniel Cantos, entre otros. Ideal para quienes prefieren guitarras, zambas y canciones conocidas.

Para el que tiene ganas de moverse un poquito, el jueves se pone más bailable. En la grilla figuran Lucho Juárez, Dancing Heart Crew, Aclom, Punto San Blas, Nadia y La Diferencia y Los Bárbaros. Un día con cumbia que levanta el ánimo y se puede bailar, pero también escuchar y disfrutar el show sin apuro.

La tercera noche cambia el pulso y sube la energía con una jornada rockera. Están anunciados Classic Woman, Zavzet, Ambición, El Ojo del Laberinto, Barloventos y el plato fuerte para muchos: La Mancha de Rolando. Es una noche perfecta para los nostálgicos del rock nacional.

El sábado vuelve a las raíces, con una grilla pensada para el encuentro y la identidad local. Pasan por el escenario Los Maragatos, Danzas Enlazadas, Huella y Tradición, Roly Pérez, La Juntada, Alex Freidig y Lautaro Rojas. Si vas con familia, suele ser de esas noches donde se cruzan generaciones: los mayores cantan, los chicos miran las danzas, y todos terminan compartiendo el mismo aplauso.

El cierre apuesta a lo más festivo y emotivo, con un menú bien “de despedida” para irse con la música pegada. Están programados la Banda de Música de la Policía de Río Negro, Las Faraonas, La Banda Folk, Raíz Folklórica (Ballet Municipal de Viedma) y Florencia Rupayan, entre otros, para darle al domingo ese tono familiar que tanto caracteriza a Patagones.

Cómo llegar a la Fiesta Provincial de la Soberanía Patagónica

La mejor noticia para el bolsillo es que la Fiesta Provincial de la Soberanía Patagónica tiene entrada gratuita durante todas las jornadas. No hay ticket que comprar para el acceso al predio: lo que sí conviene es llevar algo de efectivo o medios de pago para la feria, la comida y los puestos.

Si salís desde CABA, la forma más directa es ir en auto por la Ruta Nacional 3 rumbo al sur: es un viaje largo pero muy “derecho”, con paradas cómodas para estirar las piernas y comer algo en el camino.

Otra opción práctica es el micro de larga distancia desde Retiro hacia Carmen de Patagones o Viedma, y desde ahí moverte en taxi/remís. En cualquiera de los casos, conviene llegar temprano para estacionar con calma: la organización informó que hay estacionamiento disponible.